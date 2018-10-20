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В Туле прошли областные соревнования лыжероллеров
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошли областные соревнования лыжероллеров

В них приняли участие более 300 спортсменов.

20 октября в поселке Косая Гора состоялось открытие лыжероллерной трассы имени В. П. Веденина.

На этом месте с 50-х годов прошлого столетия проходили лыжные гонки, в 90-х трассу закрыли. В 2016 году жители поселка обратились с просьбой к губернатору Тульской области о восстановлении трассы.

Галина Тарасова и Татьяна Савосина, жители поселка Косая Гора:

— Мы коренные косогорцы и катаемся на лыжах, сколько себя помним. В 2016 году мы написали обращение к губернатору Тульской области Алексею Геннадьевич Дюмину по поводу строительства этой лыжероллерной трассы. И вот сегодня она открыта! Мы уже ее опробовали, прокатившись на велосипедах и самокатах, сейчас занимаемся здесь скандинавской ходьбой, а зимой встанем на лыжи. Трасса функциональная, современная и очень удобная — здесь появилось освещение, можно заниматься вечером. Большое спасибо Алексею Геннадьевичу от косогорцев, лыжников и вообще от спортсменов!

На новой трассе, шириной 6 м и протяженностью 2,5 км со срезками, стартовой и финишной площадками, а также разборной модульной трибуной, смогут заниматься профессиональные и начинающие спортсмены.

Дмитрий Яковлев, председатель комитета Тульской области по спорту:

Дмитрий Яковлев

— Эта функциональная площадка будет доступна для спортсменов круглогодично. Для подготовки лыжни уже закуплен ратрак. Он будет готовить трассу по новым технологиям как для лыжников, так и для конькобежцев. При строительстве специально для оснежнения трассы пробурена артезианская скважина, в воде практически не содержится железа, что обеспечит долгую работу оборудования.

Площадка открыта как для профессиональных спортсменов, так и для всех любителей спорта — здесь уже установлены первые элементы площадки для воркаута.

В скором времени здесь также появится административно-бытовой комплекс. В нем разместятся раздевалки, душевые, тренажерный и конференц-залы, комментаторские и медпункт.

Средства для строительства всего комплекса выделены из внебюджетных источников.

Новая трасса станет тренировочной базой областной школы олимпийского резерва.

Директор ГУТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Александр Пышьев:

Александр Пышьев

- Это первая лыжероллерная трасса такого уровня в Тульской области. На таких площадках куются победители не только областных, но и всероссийских соревнований. Условия, которые здесь планируется создать, позволят нам готовить спортсменов по различным видам спорта. Речь идет не только о лыжероллерах, лыжниках и конькобежцах. Возможности новой трассы уже оценили велосипедисты, им здесь очень удобно готовиться к шоссейным гонкам. 

Для обеспечения безопасности спортсменов в ближайшее время на информационных стендах появится расписание тренировок. 

В честь открытия на новой трассе прошли областные соревнования. В них приняли участие более 300 спортсменов из Москвы, Тульской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Московской областей.

Перед стартом соревнований спортсменов напутствовал прославленный лыжник, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион СССР по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. 

- Еще учась в школе, я сам принимал участие на Косой Горе на дистанциях 15 и 30 км. Я думаю, что эта современная трасса поможет воспитать многих отличных спортсменов. Возможно, в ближайшем будущем в сборной команде страны появятся люди из Тульской области. 

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:59 +6
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