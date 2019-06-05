В Тульской области официально запустили автомобильный завод Haval

Ровно в полдень в специально подготовленном зале на территории индустриального парка «Узловая» презентовали новые автомобили нового автомобильного завода ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина работников предприятия и почетных гостей приветствовал первый замгубернатора Вячеслав Федорищев.

Он напомнил, что старт проекту был дан в 2014 году, когда в присутствии Президента России Владимира Путина и Генерального секретаря и председателя компартии Китая Си Цзиньпиня было подписано инвестиционное соглашение между компанией Great Wall и правительством Тульской области.

Компания Great Wall Motor стала первым резидентом индустриального парка «Узловая», разместившим своё производство на новой площадке. Строительство первого этапа автозавода мощностью 80 тысяч автомобилей в год началось осенью 2015 года. Общий объем инвестиций в проект составил более 500 млн долларов.

В апреле 2016 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе официального визита в КНР провел переговоры с акционерами Great Wall Motor Corporation Ltd. С этого момента реализация инвестпроекта находится на его личном контроле.

- Соблюдение графика ввода объектов автомобильного завода являлось для нас безусловным приоритетом. Была создана необходимая инфраструктура: газ, электричество, вода. Построена новая железнодорожная ветка. Сейчас прорабатывается вопрос развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, - сказал Вячеслав Федорищев.

По словам зама губернатора, открытие завода в Узловой – это итог колоссального труда большого числа людей.

- Благодарю всю команду Great Wall Motor, которую в Тульской области возглавлял Чжан Цзюньсюе. Теперь он вице-президент всей компании. Компании Great Wall Motor помогли реализовать проект сотни туляков – от строителей до таможенников, конечно же, Корпорация развития Тульской области, которая вела этот проект с самого начала до его торжественного открытия. Особо приятно, что на открытие приехал Денис Тихонов, руководивший Корпорацией развития Тульской области на этапе привлечения Great Wall Motor Corporation Ltd и первых стадиях реализации инвестропроекта. Спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте, вложил в него свои опыт, знания, компетенции, душу и сердце! – сказал Вячеслав Федорищев.

Генеральный директор ООО «XMMP» Элвис Ченга отметил, что завод Haval в Тульской области является первым китайским автомобильным производителем полного цикла за рубежом, рассчитанным на производством 80 тысяч автомобилей в год. В 2020 году планируется выпускать 25 тысяч автомобилей в год.

В производственных помещениях автомобильного завода смонтировано все необходимое оборудование. Цех штамповки оснащен 15 прессами итальянской компании Fagor. Современная оснастка позволяет менять штампы в автоматическом режиме исходя из планов производства конкретной модели.

В цехе сварки смонтированы 75 немецких сварочных роботов АВВ, минимизирующие участие человека в производственном процессе.

Автоматическая покрасочная линия японского производителя Yaskawa обеспечивает высочайшее качество лакокрасочного покрытия выпускаемых автомобилей.

Большое внимание уделено на заводе и автокомпонентам, например, на 7 сборочных станциях собирают высокоэргономичные автокресла.

По словам Элвиса Ченга, новое предприятие высокотехнологичное и не загрязняет окружающую среду.

- От компании Great Wall Motor я хочу выразить наше глубокую признательность правительству Тульской области за поддержку в течение всего процесса строительства, а также благодарность нашим застройщикам, поставщикам и всем партнерам, - сказал в заключение Элвис Ченга.

Мы спрашиваем себя – нажать на скорость или взять паузу? Следовать за другими или прислушиваться к себе? Чтить традиции или пробовать новое? Нашу свободу ограничивают стереотипы, они сужают наш мир и останавливают нас. Но пришло время изменить правила игры, разрушить границы и создать новую вселенную. И увидеть большее – нового героя в городе! - такими словами под мощные звуко- и светоэффекты производители представили новый автомобиль.

Как рассказал вице-президент Great Wall, генеральный директор ООО «ХММР» Чжан Цзюньсюе, новое предприятие будет выпускать кроссоверы, рамные внедорожники, пикапы, легковые автомобили. Первой моделью, представленной на церемонии запуска автозавода, стал кроссовер Haval F7. В 2019 году, помимо этой модели, на конвейер тульского завода будут поставлены внедорожники Haval F7Х и H9.

По словам Чжан Цзюньсюе, в кроссовере Haval F7 реализованы все инновации автомобильной промышленности. Это полноценный рамный внедорожник динамичного дизайна с интерактивными технологиями вождения и премиального уровня безопасности. Дать большее за меньшую цену – такой девиз компании.

Кстати, новый автомобиль будет стоить 1449000 руб.

Вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Предполагается создание еще порядка 1000 новых рабочих мест. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод до 20 млрд рублей.

- Совсем скоро российский потребитель по достоинству оценит выпускаемые здесь современные кроссоверы марки Haval. Уверен, что индустриальный парк «Узловая» станет не только одной из самых крупных производственных площадок центральной России, но и самой эффективной, - сказал Вячеслав Федорищев.

- Открытие завода Haval в Тульской области и начало выпуска автомобилей сегмента SUV – безусловно, важное событие в процессе установления долгосрочных системных отношений российского автомобильного рынка и наших партнеров из КНР. Фактически это первый стратегический шаг китайского бренда Great Wall на пути к полномасштабной локализации производства на территории Российской Федерации. Мы поддерживаем компанию Haval в ее стремлении локализовать в России передовые машиностроительные технологии и надеемся, что совместный труд российских и китайских инженеров и рабочих будет по достоинству оценён рынком, - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Глас рабочих

Василий Кармаев сам родом из Калмыкии, а приехал работать на узловский Хавал в инженерно-технологический отдел из Питера:

- Я работаю в автопроме уже более 5 лет, занимаюсь измерениями, анализом и решением проблем. В Узловую я приехал в сентябре 2018 года, потому что из всех вакансий на рынке эта оказалась самой привлекательной. И дело даже не в уровне зарплаты, а в самой работе! Работа с 3D-рукой – большая редкость на автозаводах, но это отличная технология для контроля качества. Я провожу предзапусковый контроль деталей, которые в дальнейшем поступят на линию сварки.

Евгений Поломарчук из Новомосковска, и Сергей Шкред из Узловой, сотрудники отдел контроля качества:

- Около трех месяцев мы работаем на этом производстве. Работа очень интересная. Мы занимаемся проверкой определенных узлов машины. А вообще станций контроля много на всех этапах производства автомобиля. Перед тем, как встать на конвейер, мы учились – и у наших российских специалистов, и у китайских. На завод нас привозят на служебном транспорте. График работы 5/2 при 8-часовом рабочем дне. Тут есть столовая, нас хорошо кормят. Зарплата хорошая. Ждем теперь, когда наши машины поступят в продажу. Купили бы мы сами этот автомобиль? Точно скажу – да! Это совсем другого уровня машина, в базовой комплектации тут есть все современные автомобильные технологии. Это первый автозавод в Тульской области. И мы гордимся тем, что работаем тут!

Справка Myslo

Компания Great Wall Motor Company Limited - один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками, продажами по всему миру. Great Wall уже более 10 лет подряд занимает лидирующие позиции в сегменте внедорожников и 15 лет – в сегменте пикапов в Китае.