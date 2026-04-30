Тульская область активно готовится к туристическому сезону. Myslo.ru запускает интерактивную карту отдыха, где собраны лучшие, по нашему мнению, направления для семейных поездок, сельского туризма и эко-путешествий.

И туристы из других регионов, и сами туляки смогут открыть для себя новые маршруты, необычные локации и яркие события, которые раскрывают атмосферу настоящего тульского гостеприимства.

Пространство для семейного отдыха

В регионе делают ставку на комфортный и насыщенный отдых для семей с детьми, недаром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил курс на создание «Территории семейного счастья». Эта стратегия уже приносит результаты: появляются новые туристические точки, развивается инфраструктура, расширяется событийная программа.

Один из самых ярких примеров — фестиваль «Дикая Мята» в Бунырево, который давно стал точкой притяжения для тысяч гостей. Сюда приезжают не только за музыкой, но и за атмосферой. И многие возвращаются сюда снова, уже вместе с семьёй.

Параллельно развиваются и другие площадки. Благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство» в регионе появляются современные глэмпинги, эко-отели и комфортные загородные комплексы. Тульская область уверенно показывает: отдых здесь может быть разнообразным, стильным и насыщенным.

Как выбрать маршрут

Чтобы сориентироваться в большом выборе, удобнее всего воспользоваться интерактивной картой. Она поможет спланировать поездку, подобрать формат отдыха и найти идеальное место — от спокойного уединения до активных выходных.

Карта будет регулярно обновляться, а пока — подборка 5 локаций, где можно провести майские праздники и совершить короткие поездки за город.

Арт-кэмп «Дикая Мята»

Городской округ Алексин

Круглогодичный загородный отель с творческой атмосферой, расположенный прямо на территории фестиваля. Гостей ждут полностью оборудованные дома, арт-пространства, йога-студия, библиотека и авторские инсталляции.

С 1 по 11 мая здесь пройдут концерты, мастер-классы и творческие встречи. В программе — выступления группы «Видеокассета твоих родителей» и артиста Илюши, которого называют «шансоном для зумеров». Благодаря господдержке по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» здесь появился подогреваемый бассейн, современные модульные дома и доступная среда.

Эко-отель «Джаст Вуд»

Венёвский район

Отдых в срубе или современном коттедже среди леса. На территории есть банный комплекс с подогреваемым бассейном, экотропа, рестораны и прокат инвентаря.

С 8 по 10 мая гостей ждёт тематическая программа ко Дню Победы: семейные квесты, кинопоказы, полевая кухня и фотовыставка. Формат подойдёт для спокойного и осмысленного отдыха.

Комплекс «Приокские зори»

Заокский район

Уютное место для отдыха с детьми: баня, спа, зооуголок и большая территория для прогулок.

1–2 мая здесь пройдёт семейная гриль-вечеринка с играми, спортивными активностями и вечерней дискотекой. Современные домики и инфраструктура также созданы при поддержке нацпроекта«Туризм и гостеприимство».

Глэмпинг «Гуляй-город»

Заокский район

Один из первых глэмпингов России. Гости могут остановиться в зеркальных домах, куполах или барнхаусах. В распоряжении отдыхающих ресторан, каминный зал, библиотека и зоны отдыха.

С 8 по 11 мая — дегустации фермерских сыров, мастер-классы, музыкальный ужин и прогулки с гидом. Доступны йога, прокат сап-бордов, квадроциклов, баня и спа.

Экопарк «Ясно Поле»

Ясногорский район

Уникальный формат отдыха на природе. Это первый в России отель, напечатанный на 3D-принтере. Здесь можно остановиться в необычных домах, посетить ферму и сыроварню, покататься верхом на лошадях.

С 1 по 11 мая — мастер-классы, фермерская кухня, йога и прогулки. 16 мая пройдёт фестиваль одуванчиков с ярмаркой, концертами и гастрономической программой.

Эко-отели

Путешествие с историей

Помогать ориентироваться в локациях будет Филипок и его верный спутник — рыжий кот. Вместе они уже исследовали самые интересные места Тульской области: прогулялись по историческому центру Тулы, заглянули в Ясную Поляну, вдохновились атмосферой усадьбы Поленово, попробовали знаменитую венёвскую булочку, испытали себя в стрельбе из лука на Куликовом поле и даже прикоснулись к традициям кружевоплетения в Белёве.

Рыжий кот тоже не остался в тени: он стал героем книги и примерил на себя образ филимоновской игрушки — одного из символов региона. И это лишь часть их путешествий.

Каждый маршрут, по которому прошли Филипок и его кот, открыт для гостей. Это готовый сценарий путешествия по Тульской области — с атмосферой, эмоциями и местами, куда действительно хочется возвращаться.