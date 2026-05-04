ФСБ и УМВД сообщили о задержании в Туле четверых человек за вымогательство 8 млн рублей у предпринимателя. При силовой поддержке бойцов Росгвардии они пресекли противоправную деятельность преступной группы, подозреваемой в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере.

Оперативникам Управления уголовного розыска УМВД и регионального УФСБ стало известно, что четверо мужчин требовали у местного предпринимателя более 8 миллионов рублей, угрожая расправой в случае отказа. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены, после чего они были задержаны.

Известно, что фигуранты дела — четверо мужчин в возрасте от 41 до 54 лет, все — местные жители. Двое из подозреваемых являются руководителями коммерческих структур. Также двое участников группы ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, включая разбой и грабёж.

По информации Myslo, один из задержанных коммерсантов — Виктор Г., ранее он служил в Управлении по борьбе с оргпреступностью региона. Он занимал там высокий пост вплоть до ликвидации УБОП. После этого он перешел работать в областной угрозыск, а затем — в администрацию Тулы, где занимал должность заместителя начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства. В последнее время занимался коммерцией.

По местам проживания задержанных проведены обыски. В отношении подозреваемых Следственным управлением УМВД России по городу Туле возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Фигуранты заключены под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.