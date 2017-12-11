Алексей Дюмин: Это будет лучший детсад в ЦФО, а может быть, и в России!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и один из будущих воспитанников детского сада центра образования №44

В Привокзальном округе Тулы, в новом микрорайоне «Петровский квартал», в экологически безопасной зоне вдали от вредных производств и предприятий появился современный 2-этажный детский сад, о котором давно мечтали жители этого района. Напомним, что инвестора для строительства этого социального объекта в новом микрорайоне нашел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. И еще летом, когда губернатор лично проверял, как идет строительство, он сказал:

– Я такого детского сада не видел ни в одном регионе!

11 декабря в новом детском саду прошел День открытых дверей – чтобы родители будущих воспитанников могли познакомиться с условиями, персоналом и обучающими программами.

Юлия Демина с сыном Антоном пришли посмотреть на детский садик.

- Мы живем рядом, но пока ходим в другой садик. Очень хотим попасть в этот. У нас очень хороший район, зеленый, чистый, развивающийся. Хорошая транспортная доступность до центра, но с ребенком хочется все-таки ходить пешком до садика. Тем более он очень красивый, яркий и оборудован по последнему слову. А еще тут бассейн – Антошка очень хочет плавать.

Надежда с дочкой Александрой живут напротив садика.

- Наш район очень молодежный – тут много детворы, в основном живут молодые семьи, все друг друга знаем и всегда здороваемся. Можно сказать, другой – добрый - мир! У меня двое детей, старший уже учится в школе. А младшего мы записали в садик на 2019 год. Этот садик очень классный, надеемся, мы попадем сюда. Тут конечно созданы все условия – и спальни, и игровое оборудование, и бассейн. Но самое главное – воспитатели и нянечки, которые будут работать с детьми. У меня сестра работает в детсаду, и я не понаслышке знаю, какой это труд.

Светлана Скородумова с Ваней и Анфисой тоже пришли посмотреть на такой долгожданный садик.

- Мы уже год живем в «Петровском квартале». Отличный район для молодых семей, мы тут вроде горожане, но живем на природе – как в деревне. Свежий воздух, пруд, птички поют, никаких машин. И инфраструктура необходимая есть – недавно аптеку открыли, вот скоро детский садик начнет работать. Мы сына водим в детсад, куда приходится ездить на автобусе. Это очень неудобно, особенно, если едем еще и с малышкой. Поэтому с нетерпением ждем открытия этого детского сада. Очень хочу отдать сюда и дочку– тут есть группы для малышей с 1 года, так как я планирую выйти на работу.

Ольга и ее дочка Алина напомнили Myslo летнюю встречу, когда еще садик только-только строился:

- С тех пор мы немножко подросли. А насчет садика… Мы уже давно записали в него, он рядом с нашим домом, это удобно. Да к тому же он такой современный – с аквариумом, бассейном, спортзалом, хорошими спальнями. Просто сказка, а не садик. Да и район отличный, тут все удобно и в то же время экология отличная. То, что надо для наших детишек.

Майя Трусова, директор детского сада, рассказала, что в учреждении созданы все условия для гармоничного развития детей:

- Детский сад рассчитан на 6 групп детей разного возраста - от 1 года до 7 лет. Всего мест в садике 110. Средняя наполняемость группы – 20 человек. На первом этаже у нас есть бассейн, а на втором – залы для музыкальных и спортивных занятий, хореографический зал, медицинский и процедурный кабинеты. Территория у нас тоже замечательная. Она зонирована по возрасту детей, оформлена малыми архитектурными формами, они, кстати, травмобезопасны для детей. Есть и спортивная площадка на открытом воздухе.

Так как всех без исключения мам и пап, пришедших на день открытых дверей в новый садик, интересовал бассейн, мы спросили у директора все про него. Оказалось, что в бассейне занятия будут идти по подгруппам. Одномоментно в бассейне могут заниматься 10 малышей. А вообще он рассчитан на детей с 4 лет, занятия с инструктором по физкультуре планируется проводить два раза в день.

- Глубина в бассейне 60 сантиметров, достаточная для детей такого возраста. В бассейне установлена самая современная система очистки воды, - пояснила Майя Трусова. – Сделаны теплые полы, удобные раздевалки и душевые.

По словам директора детсада, электронная запись в учреждение открыта. На момент проведения дня открытых дверей в ней значились 85 детей. Сейчас идет укомплектование штата:

- Всего в детском садике будут работать 35 человек, из них 2 повара, 12 воспитателей, инженер по обслуживанию инженерных систем, в том числе бассейна. Есть уже свой психолог и логопед . Очень много желающих работать - из жителей этого района. Даже больше чем рабочих мест. Так что у нас конкурс, выбираем лучших.

Алевтина Попова будет работать в новом детском саду воспитательницей:

- Моя группа – дети с 2 до 3 лет. В группе будет 20 детей. Там получилось, что в этом районе живут мои дети. И мой внук будет посещать этот замечательный садик. Вообще я работаю в детском саде «Филиппок», там отличный коллектив и даже жалко его покидать. Но, с другой стороны, надо пробовать что-то новое. Тут меня уже все детки и мамочки знают – я же часто с внуком гуляю. Да и район прекрасный, я планирую со временем сюда тоже переехать жить. А мои дети тут живут уже два года, им все нравится.

Олеся с дочкой Николь, как и Ольга с дочкой Алиной, – тоже наши старые знакомые.

- Мы рассчитывали попасть в этот садик сразу, с годика. Но решили – лучше с двух лет. Поэтому придем сюда в октябре 2018 года. Садик посмотрели – очень понравился. Тут тепло и уютно, симпатичные кроватки в форме мишек, забавные умывальники и детские унитазы. И, конечно, очень удобно, что садик всего в двух шагах от дома. Мы привыкли к деревенской жизни, когда всех знаешь, когда нет огромного трафика машин и ужасной загазованности воздуха. У нас тут есть все для комфортной жизни.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, зайдя в большой холл детского сада, сразу отметил, что все, показанное еще на стадии проекта, воплощено в жизнь. И не просто сделано хорошо, а отлично! Губернатор осмотрел территорию, помещения для пищеблока, одной из групп, спортивного и актового залов, бассейна. И даже опробовал, как звучит белый рояль в холле.

Главу региона сопровождали его заместитель Сергей Егоров, министр образования Тульской области Оксана Осташко, глава администрации Тулы Евгений Авилов, директор Центра образования №44 Майя Трусова, представитель застройщика – начальник участка ООО «Петербургская гарантия» Владимир Трегубов, жители поселка.

- Достаточно ли спортивного оборудования? – поинтересовался Алексей Дюмин у директора садика Майи Трусовой, зайдя в спортзал.

Оказалось, что спортивного инвентаря закупили предостаточно – и спортивные маты, и обручи, и кегли, и тренажеры, и велотренажеры. Все заявки, которые руководство садика сделало, инвестор удовлетворил.

- Этот детский сад инвестор сделал с большой любовью, - пояснила Оксана Осташко, министр образования Тульской области. – И это касается не только спортивного оборудования, но и пищеблока, безопасности, санитарных требований, оснащения спален и игровых комнат.

По словам министра, с 2013 года в Тульской области введено в эксплуатацию 26 зданий детских садов - как вновь построенных, так и прошедших капремонт. Все они отвечают современным требованиям. Создано около 12 тысяч дополнительных мест. Указ Президента РФ о ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет полностью выполнен. Однако сохраняется очередь для малышей в возрасте до трех лет, всего в регионе места в садах ждут 2680 детей, из них 85% проживают в Туле.

- Мы все с вами родители и понимаем важность задачи, которую поставил президент - полностью ликвидировать очереди в детских садах, в том числе для детей раннего возраста. Мы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу,

- подчеркнул Алексей Дюмин. И указал на персональную ответственность регионального министра образования и главы администрации Тулы Евгения Авилова в решении этой задачи.

- Мы все с вами родители и понимаем важность задачи, которую поставил президент - полностью ликвидировать очереди в детских садах, в том числе для детей раннего возраста. Мы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу,

В одном из залов нового детского сада родителям малышей рассказывали об образовательных программах учреждения, о возможности записать ребенка в садик и вообще о самом садике.

- О! Тут не только мамы, но и много пап! – порадовался губернатор. И пояснил, что поддержка семей с детьми – государственная задача. А для региональной власти эта работа заключается также в том, чтобы строить и открывать для детворы вот такие современные дошкольные учрежденния. - Я надеюсь, что этот детский сад вам понравился. В бюджет региона на следующий год мы заложили средства на строительство детсадов, но будем искать и привлекать инвесторов.

Этот детский сад подарил городу инвестор - компания «Петербургская гарантия», вложившая в него душу и сердце. Думаю, это будет один из лучших детских садов не только в Туле и в ЦФО, но и во всей России! Вашим детям здесь будет комфортно играть, заниматься и расти.

По словам губернатора, у детского сада будет свой Попечительский совет.

- В совет вошла наша легендарная олимпийская чемпионка, депутат Тульской облдумы, многодетная мама Ольга Слюсарева. Она прекрасно знает, что нужно детям с малых лет, - сказал Алексей Дюмин.

- В этом садике есть все условия для занятий спортом - бассейн, закуплены беговелы. Надеюсь, кто-то из ваших ребят станет «звездочками» тульского велотрека, - сказала Ольга Слюсарева.

- Я хотел бы, чтобы и будущие хоккеисты тут тоже были, - пошутил губернатор. Ольга Слюсарева обещала устраивать разноплановые детские спортивные соревнования и развивать различные спортивные навыки у детей.

- Конечно, это очень ответственно. Нужно вести работу и с родителями, и с сотрудниками детсада и с самими детишками. Я поражена этим учреждением – такой стильный, комфортный, удобный, столько всего для развития детей тут есть, - поделилась впечатлениями после осмотра учреждения олимпийская чемпионка.

От родителей «Петровского квартала» за современный детсад губернатора поблагодарила Надежда Пимчева:

- Это удивительный садик. Когда мы все выбирали квартиры, конечно, думали, куда пойдут наши детки. А теперь у наших детей такие прекрасные возможности. Это лучший детсад! Я очень рада, что мой сын будет сюда ходить! Огромное Вам спасибо!

Губернатор поинтересовался у министра образования, когда детсад начнет работать в штатном режиме. Оказалось, что для этого необходимо пройти определенную «бумажно-оформительскую» процедуру. Но у проверяющих, в том числе стройнадзора, никаких замечаний нет. Документы находятся в стадии оформления. После этого инвестор передаст учреждение в дар городу-герою. Ориентировочно, дети смогут посещать садик уже в конце февраля 2018 года.

- Еще раз хочу выразить благодарность нашему инвестору, значимому партнеру – компании «Петербургская гарантия» - за такой шикарный подарок городу. Компания уже не первый объект сдает в нашем регионе. Например, уже построена и работает Ледовая арена в Новомосковске, открыт спортивный клуб в Новогурово. «Петербургская гарантия» берет на себя обязательства и сдает объекты в срок и с отличным качеством. Спасибо вам за это!

Евгений Авилов, глава администрации Тулы, добавил, что на объекте работали строители из тульских компаний. И попросил передать городу не только само здание детского сада, но и проект – для тиражирования его в других районах города.

Владимир Трегубов, начальник участка строительства компании «Петербургская гарантия», напомнил, что строительство детского сада начало в мае этого года. Проект был нетиповой. Некоторые решения, например, атриум и аквариум, вообще нигде раньше не встречались при строительстве образовательных учреждений.

- На объекте смонтированы самые современные системы противопожарной безопасности и системы доступа. Учтены требования по «доступной среде». При монтаже бассейна использованы также одни из самых современных систем очистки и фильтрации воды и воздуха. Даже краски тут использованы особые. Например, в спальнях и игровых комнатах стены покрашены краской с ионами серебра. Стоимость проекта составила 115 млн. руб. Еще на 27 млн. руб. закуплено и смонтировано оборудование по смете. На территории высажены деревья согласно ландшафтному дизайн-проекту, на газонах посеяна трава. Так что весной территория будет очень зеленой.