новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин: Это будет лучший детсад в ЦФО, а может быть, и в России!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и один из будущих воспитанников детского сада центра образования №44

Алексей Дюмин: Это будет лучший детсад в ЦФО, а может быть, и в России!

11 декабря в новом детском саду микрорайона «Петровский квартал» прошел День открытых дверей.

В Привокзальном округе Тулы, в новом микрорайоне «Петровский квартал», в экологически безопасной зоне вдали от вредных производств и предприятий появился современный 2-этажный детский сад, о котором давно мечтали жители этого района. Напомним, что инвестора для строительства этого социального объекта в новом микрорайоне нашел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. И еще летом, когда губернатор лично проверял, как идет строительство, он сказал:

– Я такого детского сада не видел ни в одном регионе!

11 декабря в новом детском саду прошел День открытых дверей – чтобы родители будущих воспитанников могли познакомиться с условиями, персоналом и обучающими программами.

Галерея
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 1
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 2
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 3
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 4
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 5
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 6
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 7
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 8
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 9
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала, Фото: 10
показать все фотографии

 

Юлия Демина с сыном Антоном пришли посмотреть на детский садик.

- Мы живем рядом, но пока ходим в другой садик. Очень хотим попасть в этот. У нас очень хороший район, зеленый, чистый, развивающийся. Хорошая транспортная доступность до центра, но с ребенком хочется все-таки ходить пешком до садика. Тем более он очень красивый, яркий и оборудован по последнему слову. А еще тут бассейн – Антошка очень хочет плавать.

 

Надежда с дочкой Александрой живут напротив садика.

- Наш район очень молодежный – тут много детворы, в основном живут молодые семьи, все друг друга знаем и всегда здороваемся. Можно сказать, другой – добрый - мир! У меня двое детей, старший уже учится в школе. А младшего мы записали в садик на 2019 год. Этот садик очень классный, надеемся, мы попадем сюда. Тут конечно созданы все условия – и спальни, и игровое оборудование, и бассейн. Но самое главное – воспитатели и нянечки, которые будут работать с детьми. У меня сестра работает в детсаду, и я не понаслышке знаю, какой это труд. 

 

Светлана Скородумова с Ваней и Анфисой тоже пришли посмотреть на такой долгожданный садик.

- Мы уже год живем в «Петровском квартале». Отличный район для молодых семей, мы тут вроде горожане, но живем на природе – как в деревне. Свежий воздух, пруд, птички поют, никаких машин. И инфраструктура необходимая есть – недавно аптеку открыли, вот скоро детский садик начнет работать. Мы сына водим в детсад, куда приходится ездить на автобусе. Это очень неудобно, особенно, если едем  еще и с малышкой. Поэтому с нетерпением ждем открытия этого детского сада. Очень хочу отдать сюда и дочку– тут есть группы для малышей с 1 года, так как я планирую выйти на работу.

 

Ольга и ее дочка Алина напомнили Myslo летнюю встречу, когда еще садик только-только строился:

- С тех пор мы немножко подросли. А насчет садика… Мы уже давно записали в него, он рядом с нашим домом, это удобно. Да к тому же он такой современный – с аквариумом, бассейном, спортзалом, хорошими спальнями. Просто сказка, а не садик. Да и район отличный, тут все удобно и в то же время экология отличная. То, что надо для наших детишек.

 

Майя Трусова, директор детского сада, рассказала, что в учреждении созданы все условия для гармоничного развития детей:

- Детский сад рассчитан на 6 групп детей разного возраста - от 1 года до 7 лет. Всего мест в садике 110. Средняя наполняемость группы – 20 человек. На первом этаже у нас есть бассейн, а на втором – залы для музыкальных и спортивных занятий, хореографический зал, медицинский и процедурный кабинеты. Территория у нас тоже замечательная. Она зонирована по возрасту детей, оформлена малыми архитектурными формами, они, кстати, травмобезопасны для детей. Есть и спортивная площадка на открытом воздухе.

Так как всех без исключения мам и пап, пришедших на день открытых дверей в новый садик, интересовал бассейн, мы спросили у директора все про него. Оказалось, что в бассейне занятия будут идти по подгруппам. Одномоментно в бассейне могут заниматься 10 малышей. А вообще он рассчитан на детей с 4 лет, занятия с инструктором по физкультуре планируется проводить два раза в день.

- Глубина в бассейне 60 сантиметров, достаточная для детей такого возраста. В бассейне установлена самая современная система очистки воды, - пояснила Майя Трусова. – Сделаны теплые полы, удобные раздевалки и душевые.

По словам директора детсада, электронная запись в учреждение открыта. На момент проведения дня открытых дверей в ней значились  85 детей. Сейчас идет укомплектование штата:

- Всего в детском садике будут работать 35 человек, из них 2 повара, 12 воспитателей, инженер по обслуживанию инженерных систем, в том числе бассейна. Есть уже свой психолог и логопед . Очень много желающих работать  - из жителей этого района. Даже больше чем рабочих мест. Так что у нас конкурс, выбираем лучших.

 

Алевтина Попова будет работать в новом детском саду воспитательницей:

- Моя группа – дети с 2 до 3 лет. В группе будет 20 детей. Там получилось, что в этом районе живут мои дети. И мой внук будет посещать этот замечательный садик. Вообще я работаю в детском саде «Филиппок»,   там отличный коллектив и даже жалко его покидать. Но, с другой стороны, надо пробовать что-то новое. Тут меня уже все детки и мамочки знают – я же часто с внуком гуляю. Да и район прекрасный, я планирую со временем сюда тоже переехать жить. А мои дети тут живут уже два года, им все нравится.

 

Олеся с дочкой Николь, как и Ольга с дочкой Алиной, – тоже наши старые знакомые.

- Мы рассчитывали попасть в этот садик сразу, с годика. Но решили – лучше с двух лет. Поэтому придем сюда в октябре 2018 года. Садик посмотрели – очень понравился. Тут тепло и уютно, симпатичные кроватки в форме мишек, забавные умывальники и детские унитазы. И, конечно, очень удобно, что садик всего в двух шагах от дома. Мы привыкли к деревенской жизни, когда всех знаешь, когда нет огромного трафика машин и ужасной загазованности воздуха. У нас тут есть все для комфортной жизни.

 

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, зайдя в большой холл детского сада, сразу отметил, что все, показанное еще на стадии проекта, воплощено в жизнь. И не просто сделано хорошо, а отлично! Губернатор осмотрел территорию, помещения для пищеблока, одной из групп, спортивного и актового залов, бассейна. И даже опробовал, как звучит белый рояль в холле.

Главу региона сопровождали его заместитель Сергей Егоров, министр образования Тульской области Оксана Осташко, глава администрации Тулы Евгений Авилов, директор Центра образования №44 Майя Трусова, представитель застройщика – начальник участка ООО «Петербургская гарантия» Владимир Трегубов, жители поселка.

 - Достаточно ли спортивного оборудования? – поинтересовался Алексей Дюмин у директора садика Майи Трусовой, зайдя в спортзал.

Оказалось, что спортивного инвентаря закупили предостаточно – и спортивные маты, и обручи, и кегли, и тренажеры, и велотренажеры. Все заявки, которые руководство садика сделало, инвестор удовлетворил.

- Этот детский сад инвестор сделал с большой любовью, - пояснила Оксана Осташко, министр образования Тульской области. – И это касается не только спортивного оборудования, но и пищеблока, безопасности, санитарных требований, оснащения спален и игровых комнат.

По словам министра, с 2013 года в Тульской области введено в эксплуатацию 26 зданий детских садов - как вновь построенных, так и прошедших капремонт. Все они отвечают современным требованиям.  Создано около 12 тысяч дополнительных мест. Указ Президента РФ о ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет полностью выполнен. Однако сохраняется очередь для малышей в возрасте до трех лет, всего в регионе места в садах ждут 2680 детей, из них 85% проживают в Туле.

- Мы все с вами родители и понимаем важность задачи, которую поставил президент - полностью ликвидировать очереди в детских садах, в том числе для детей раннего возраста. Мы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу,

- подчеркнул Алексей Дюмин. И указал на персональную ответственность регионального министра образования и главы администрации Тулы Евгения Авилова  в решении этой задачи.

- Мы все с вами родители и понимаем важность задачи, которую поставил президент - полностью ликвидировать очереди в детских садах, в том числе для детей раннего возраста. Мы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу,

В одном из залов нового детского сада родителям малышей рассказывали об образовательных программах учреждения, о возможности записать ребенка в садик и вообще о самом садике. 

- О! Тут не только мамы, но и много пап! – порадовался губернатор. И пояснил, что поддержка семей с детьми – государственная задача. А для региональной власти эта работа заключается также в том, чтобы строить и открывать для детворы вот такие современные дошкольные учрежденния. -  Я надеюсь, что этот детский сад вам понравился. В бюджет региона на следующий год мы заложили средства на строительство детсадов, но будем искать и привлекать инвесторов.

Этот детский сад подарил городу инвестор - компания «Петербургская гарантия», вложившая в него душу и сердце. Думаю, это будет один из лучших детских садов не только в Туле и в ЦФО, но и во всей России! Вашим детям здесь будет комфортно играть, заниматься и расти.

По словам губернатора, у детского сада будет свой Попечительский совет.

- В совет вошла наша легендарная олимпийская чемпионка, депутат Тульской облдумы, многодетная мама Ольга Слюсарева. Она прекрасно знает, что нужно детям с малых лет, - сказал Алексей Дюмин.

- В этом садике есть все условия для занятий спортом - бассейн, закуплены беговелы. Надеюсь, кто-то из ваших ребят станет «звездочками» тульского велотрека, - сказала Ольга Слюсарева.

- Я хотел бы, чтобы и будущие хоккеисты тут тоже были, - пошутил губернатор. Ольга Слюсарева обещала устраивать разноплановые детские спортивные соревнования и развивать различные спортивные навыки у детей.

- Конечно, это очень ответственно. Нужно вести работу и с родителями, и с сотрудниками детсада и с самими детишками. Я поражена этим учреждением – такой стильный, комфортный, удобный, столько всего для развития детей тут есть, - поделилась впечатлениями после осмотра учреждения олимпийская чемпионка.

От родителей «Петровского квартала» за современный детсад губернатора поблагодарила Надежда Пимчева:

- Это удивительный садик. Когда мы все выбирали квартиры, конечно, думали, куда пойдут наши детки. А теперь у наших детей такие прекрасные возможности. Это лучший детсад! Я очень рада, что мой сын будет сюда ходить!  Огромное Вам спасибо!

Губернатор поинтересовался у министра образования, когда детсад начнет работать в штатном режиме. Оказалось, что для этого необходимо пройти определенную «бумажно-оформительскую» процедуру. Но у проверяющих, в том числе стройнадзора, никаких замечаний нет. Документы находятся в стадии оформления. После этого инвестор передаст учреждение в дар городу-герою. Ориентировочно, дети смогут посещать садик уже в конце февраля 2018 года.

- Еще раз хочу выразить благодарность нашему инвестору, значимому партнеру – компании «Петербургская гарантия» - за такой шикарный подарок городу. Компания уже не первый объект сдает в нашем регионе. Например, уже построена и работает Ледовая арена в Новомосковске, открыт спортивный клуб в Новогурово. «Петербургская гарантия» берет на себя обязательства и сдает объекты в срок и с отличным качеством. Спасибо вам за это!

Евгений Авилов, глава администрации Тулы, добавил, что на объекте работали строители из тульских компаний. И попросил передать городу не только само здание детского сада, но и проект – для тиражирования его в других районах города.

Владимир Трегубов, начальник участка строительства компании «Петербургская гарантия», напомнил, что строительство детского сада начало в мае этого года. Проект был нетиповой. Некоторые решения, например, атриум и аквариум, вообще нигде раньше не встречались при строительстве образовательных учреждений.

- На объекте смонтированы самые современные системы противопожарной безопасности и системы доступа. Учтены требования по «доступной среде». При монтаже бассейна использованы также одни из самых современных систем очистки и фильтрации воды и воздуха. Даже краски тут использованы особые. Например, в спальнях и игровых комнатах стены покрашены краской с ионами серебра. Стоимость проекта составила 115 млн. руб. Еще на 27 млн. руб. закуплено и смонтировано оборудование по смете. На территории высажены деревья  согласно ландшафтному дизайн-проекту, на газонах посеяна трава. Так что весной территория будет очень зеленой.

 

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 22:08 +3
Другие статьи по темам
Событие
день открытых дверей в детсаду Петровского квартала
Люди
Алексей Дюмингубернатор Тульской области Алексей ДюминЕвгений АвиловОксана Осташко
Место
ТулаПетровский квартал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Первые российские самолёты могут вылететь в Египет уже в феврале
Первые российские самолёты могут вылететь в Египет уже в феврале
На каких улицах Тулы не будет света 12 декабря
На каких улицах Тулы не будет света 12 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.