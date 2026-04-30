Имущество перейдет в собственность города, если владельцев не найдут.

Администрация Тулы объявила о розыске хозяев трех объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозного имущества. Соответствующие объявления опубликованы на портале правовых актов.

Первый объект — жилой дом по адресу: ул. М. Смирнова, 8.

Второй — воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, расположенная вблизи многоквартирного дома на улице Циолковского, 8-в.

Третьим объектом является белый автомобиль Porsche Cayenne с регистрационным номером Р308КО761, найденный в посёлке Петровском на ул. Петровской, 2.

Собственников дома и воздушной линии просят обратиться по адресу: Тургеневская, 67. А владельца иномарки — п. Иншинский, 34.