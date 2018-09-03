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В деревне Ясная Поляна открылся Центр поддержки одаренных детей
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

В деревне Ясная Поляна открылся Центр поддержки одаренных детей

Занятия в нем будут проходить по направлениям естественно-научного и гуманитарного циклов.

3 сентября в д. Ясная Поляна открылся Центр поддержки одаренных детей. В числе почетных гостей на торжественной церемонии открытия присутствовали советник Президента РФ Владимир Толстой, председатель наблюдательного совета Фонда Геннадия и Елены Тимченко Ксения Франк, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, ректоры тульских вузов.

Воспитанников и педагогов Центра поздравил глава региона Алексей Дюмин.

– Впереди у вас еще немало вершин. Не бойтесь крутых подъемов, всегда шагайте в гору, и тогда любая вершина вам покорится. Будьте всегда настроены на победу. Я уверен, у вас всё получится! — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что открытие Центра на родине талантливого писателя Льва Толстого стало возможным благодаря труду многих людей – строителей, дизайнеров и педагогов.

В состав Яснополянского образовательного комплекса вошли:

  • общеобразовательная школа для обучения детей, проживающих в д. Ясная Поляна;
  • «школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов гуманитарного и естественно-научного циклов для детей, проживающих на территории Тульской области;
  • пансион для проживания детей на 42 места.

Пансион располагается в бывшем Яснополянском детском доме. Средства на реконструкцию и капитальный ремонт здания были выделены из Фонда Геннадия и Елены Тимченко, резервного фонда Президента РФ и регионального бюджета.

– Центр создан в знаковом месте, которое пропитано культурным наследием. В создании Центра участвовала профессиональная команда — губернатор, правительство области, благотворители, вузы. В этом и есть залог успеха реализации этого проекта. Наш Фонд поддерживает проекты, суть которых — предоставить каждому человеку возможность реализовать свой талант, — сказала председатель попечительского совета Фонда Тимченко Ксения Франк.

В школу и пансион приобретены современная мебель, компьютерная техника, методическое обеспечение, необходимые для полноценного функционирования Центра поддержки одаренных детей. Отремонтированные комнаты пансиона рассчитаны на 3-4 человека. Также здесь созданы два класса для самоподготовки и актовый зал, где воспитанники Центра смогут заниматься музыкой и будут проходить различные мероприятия.

Наталья Демушкина, руководитель Центра поддержки одаренных детей Тульской области:

Наталья Демушкина

– Вести уроки для воспитанников Центра будут ведущие преподаватели крупнейших вузов, доктора и кандидаты наук. В здании школы созданы физическая, химическая и биологическая лаборатории. Также большой упор будет делаться на подготовку будущих журналистов, работников музеев, гидов-переводчиков и IT-специалистов. То есть те направления, которые востребованы в современном мире.

В пансионате помогать детям будут воспитатели. Акцент на домашние задания в профильной школе не будет ставиться: мы будем стараться, чтобы дети получали знания именно на занятиях. После воспитанников Центра ждет насыщенная программа: занятия в бассейнах ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого, выезды в различные лаборатории вузов и лингафонные кабинеты, участие в мероприятиях музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В Центре обучаются дети из Тулы, Новомосковска, Суворовского, Плавского, Заокского и Щекинского районов. Школьникам пришлось выдержать несколько вступительных испытаний: на первом этапе претендентов выбирали в каждом районе, основываясь на успеваемости и результатах школьных олимпиад. Окончательный состав воспитанников Центра определился по итогам работы летней профильной школы «Академия достижений в Год образования и новых знаний». По результатам итогового тестирования сформированы два класса по 20 человек каждый: 9-й (предпрофильный) и 10-й (профильный). Занятия будут проходить по направлениям естественно-научного и гуманитарного циклов.

Анна Морозюк, ученица 10-го класса:

– Я из пос. Архангельского Каменского района. Когда я сдавала вступительные экзамены в Центр поддержки одаренных детей, пожалуй, самым сложным было испытание по английскому языку. Экзамен состоял из двух частей: собеседования и теста. Даже не думала, что справлюсь. Я очень счастлива, что сюда попала! В Центре предусмотрено углубленное изучение многих предметов — это необходимый базис, чтобы поступить в университет. Я выбрала естественно-научное направление, потому что хочу связать свою жизнь с медициной или стать химиком-технологом.

Ангелина Трушкина, ученица 10-го класса:

– Я из Плавского района. Я обожаю русский язык и литературу, поэтому выбрала гуманитарное направление. Я не круглая отличница, поэтому даже не верила, что смогу пройти все отборочные испытания. Самым сложным было итоговое тестирование. В конце августа я принимала участие в конкурсе «Кадры будущего для регионов», который проходил в Туле. Мне позвонила мама и сказала, что меня зачислили в Центр поддержки одаренных детей. Я не могла в это поверить! В Центре очень хорошая подготовка по всем предметам, включая иностранный язык. Я очень надеюсь, что знания, которые я получу здесь, помогут мне успешно сдать экзамены и поступить на журфак в Москве или Санкт-Петербурге.

Дмитрий Захаров, ученик 9-го класса:

– Я учился в Куркино. Мне очень нравятся такие предметы, как русский язык, история, обществознание. Соответственно, я выбрал гуманитарное направление, ведь всегда хорошо получается то, что тебе действительно нравится. В нашем отделе образования весной мне рассказали про Центр, я подал заявку, но, признаться, не рассчитывал, что удастся поступить. На места в Центре претендовало много моих сверстников из разных районов области. Финальные испытания проходили после летней профильной школы, было очень сложно. Но всё сложилось! Теперь я учусь здесь. Я еще не думал, чем буду заниматься в будущем. Пока моя ближайшая цель — закончить Центр поддержки одаренных детей на отлично.

По окончании церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин осмотрел помещения Центра, где дети будут жить и учиться,

 

и оставил запись в Книге почетных гостей.

 

Это уже второй Центр для одаренных детей, который открылся во исполнение поручений Президента России Владимира Путина. Первый начал работать в октябре прошлого года на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона — областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля.

Галерея
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 1
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 2
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 3
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 4
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 5
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 6
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 7
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 8
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 9
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 10
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 11
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 12
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 13
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 14
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 15
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 16
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 17
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 18
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 19
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 20
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 21
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 22
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 23
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 24
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 25
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 26
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 27
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 28
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 29
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 30
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 31
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 32
В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей, Фото: 33
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:07 0
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Место
Ясная ПолянаТульская область

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