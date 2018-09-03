В деревне Ясная Поляна открылся Центр поддержки одаренных детей
Занятия в нем будут проходить по направлениям естественно-научного и гуманитарного циклов.
3 сентября в д. Ясная Поляна открылся Центр поддержки одаренных детей. В числе почетных гостей на торжественной церемонии открытия присутствовали советник
Воспитанников и педагогов Центра поздравил глава региона Алексей Дюмин.
– Впереди у вас еще немало вершин. Не бойтесь крутых подъемов, всегда шагайте в гору, и тогда любая вершина вам покорится. Будьте всегда настроены на победу. Я уверен, у вас всё получится! — сказал Алексей Дюмин.
Глава региона отметил, что открытие Центра на родине талантливого писателя Льва Толстого стало возможным благодаря труду многих людей – строителей, дизайнеров и педагогов.
В состав Яснополянского образовательного комплекса вошли:
- общеобразовательная школа для обучения детей, проживающих в д. Ясная Поляна;
- «школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов гуманитарного и естественно-научного циклов для детей, проживающих на территории Тульской области;
- пансион для проживания детей на 42 места.
Пансион располагается в бывшем Яснополянском детском доме. Средства на реконструкцию и капитальный ремонт здания были выделены из Фонда Геннадия и Елены Тимченко, резервного фонда
– Центр создан в знаковом месте, которое пропитано культурным наследием. В создании Центра участвовала профессиональная команда — губернатор, правительство области, благотворители, вузы. В этом и есть залог успеха реализации этого проекта. Наш Фонд поддерживает проекты, суть которых — предоставить каждому человеку возможность реализовать свой талант, — сказала председатель попечительского совета Фонда Тимченко Ксения Франк.
В школу и пансион приобретены современная мебель, компьютерная техника, методическое обеспечение, необходимые для полноценного функционирования Центра поддержки одаренных детей. Отремонтированные комнаты пансиона рассчитаны на 3-4 человека. Также здесь созданы два класса для самоподготовки и актовый зал, где воспитанники Центра смогут заниматься музыкой и будут проходить различные мероприятия.
Наталья Демушкина, руководитель Центра поддержки одаренных детей Тульской области:
Наталья Демушкина
– Вести уроки для воспитанников Центра будут ведущие преподаватели крупнейших вузов, доктора и кандидаты наук. В здании школы созданы физическая, химическая и биологическая лаборатории. Также большой упор будет делаться на подготовку будущих журналистов, работников музеев, гидов-переводчиков и IT-специалистов. То есть те направления, которые востребованы в современном мире.
В пансионате помогать детям будут воспитатели. Акцент на домашние задания в профильной школе не будет ставиться: мы будем стараться, чтобы дети получали знания именно на занятиях. После воспитанников Центра ждет насыщенная программа: занятия в бассейнах ТулГУ и ТГПУ им.
В Центре обучаются дети из Тулы, Новомосковска, Суворовского, Плавского, Заокского и Щекинского районов. Школьникам пришлось выдержать несколько вступительных испытаний: на первом этапе претендентов выбирали в каждом районе, основываясь на успеваемости и результатах школьных олимпиад. Окончательный состав воспитанников Центра определился по итогам работы летней профильной школы «Академия достижений в Год образования и новых знаний». По результатам итогового тестирования сформированы два класса по 20 человек каждый: 9-й (предпрофильный) и 10-й (профильный). Занятия будут проходить по направлениям естественно-научного и гуманитарного циклов.
Анна Морозюк, ученица 10-го класса:
– Я из пос. Архангельского Каменского района. Когда я сдавала вступительные экзамены в Центр поддержки одаренных детей, пожалуй, самым сложным было испытание по английскому языку. Экзамен состоял из двух частей: собеседования и теста. Даже не думала, что справлюсь. Я очень счастлива, что сюда попала! В Центре предусмотрено углубленное изучение многих предметов — это необходимый базис, чтобы поступить в университет. Я выбрала естественно-научное направление, потому что хочу связать свою жизнь с медициной или стать химиком-технологом.
Ангелина Трушкина, ученица 10-го класса:
– Я из Плавского района. Я обожаю русский язык и литературу, поэтому выбрала гуманитарное направление. Я не круглая отличница, поэтому даже не верила, что смогу пройти все отборочные испытания. Самым сложным было итоговое тестирование. В конце августа я принимала участие в конкурсе «Кадры будущего для регионов», который проходил в Туле. Мне позвонила мама и сказала, что меня зачислили в Центр поддержки одаренных детей. Я не могла в это поверить! В Центре очень хорошая подготовка по всем предметам, включая иностранный язык. Я очень надеюсь, что знания, которые я получу здесь, помогут мне успешно сдать экзамены и поступить на журфак в Москве или Санкт-Петербурге.
Дмитрий Захаров, ученик 9-го класса:
– Я учился в Куркино. Мне очень нравятся такие предметы, как русский язык, история, обществознание. Соответственно, я выбрал гуманитарное направление, ведь всегда хорошо получается то, что тебе действительно нравится. В нашем отделе образования весной мне рассказали про Центр, я подал заявку, но, признаться, не рассчитывал, что удастся поступить. На места в Центре претендовало много моих сверстников из разных районов области. Финальные испытания проходили после летней профильной школы, было очень сложно. Но всё сложилось! Теперь я учусь здесь. Я еще не думал, чем буду заниматься в будущем. Пока моя ближайшая цель — закончить Центр поддержки одаренных детей на отлично.
По окончании церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин осмотрел помещения Центра, где дети будут жить и учиться,
и оставил запись в Книге почетных гостей.
Это уже второй Центр для одаренных детей, который открылся во исполнение поручений Президента России Владимира Путина. Первый начал работать в октябре прошлого года на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона — областной музыкальной школы им.