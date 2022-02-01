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В Тульской области молодые педагоги могут получить субсидию на ипотеку
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области молодые педагоги могут получить субсидию на ипотеку

Заявки принимаются с 1 февраля по 4 марта в региональном Министерстве образования.

Программа реализуется в Тульской области ежегодно. В ней могут принять участие учителя школ в возрасте до 35 лет. Алексей Дюмин поручил продлить программу и увеличить финансирование.

— Такой запрос поступил от молодых педагогов региона, потому что программа пользуется спросом. Для молодых семей это существенная помощь в улучшении жилищных условий. В приоритете — многодетные семьи, сельские учителя, участники программы прошлых лет, педагоги с учеными степенями, — подчеркнула зампредседателя областного правительства Ольга Гремякова.

Размер субсидии составляет не более 20% от стоимости жилья. На неё можно приобрести квартиру или дом, площадью не менее нормы жилого помещения, исходя из числа членов семьи. Если площадь подобранного жилья меньше нормы, сумма субсидии будет уменьшена. Банк для ипотечного кредитования учитель должен выбрать самостоятельно.

Субсидия на погашение первоначального взноса по ипотеке выдаётся при соблюдении следующих условий:

  • педагог работает в образовательном учреждении на постоянной основе,
  • его возраст на момент подачи документов не превышает 35 лет,
  • стаж его педагогической работы — 1 год и более,
  • педагог проработал на последнем месте работы не менее полугода,
  • у педагога есть собственные средства в сумме не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья,
  • сумма субсидии не превышает 20% от стоимости жилья.

Подробная информация здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:26 −5
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