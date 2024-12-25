Самые шокирующие происшествия и громкие приговоры 2024 года в Тульской области

Фото: Артем Жильцов, Алексей Пирязев, Дмитрий Дзюбин, Сергей Стариков, пресс-службы СК, прокуратуры, УМВД

В Туле 38-летний Андрей Е. признан виновным в убийстве ребёнка. Напомним, 4 декабря 2023 года в поселке Молодежном мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, зарезал своего сына.

В августе мужчину освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

В Алексине 26-летний Сергей Галицкий признан виновным в покушении на убийство трех человек и незаконном хранении огнестрельного оружия.

23 февраля на улице Героев Алексинцев обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений открыл стрельбу из травматического пистолета. Его попытался остановить участник СВО, приехавший домой в отпуск, но Галицкий выстрелил ему в живот. А потом сбежал из города в ДНР. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В мае был задержан начальник управления миграционной службы УМВД по Тульской области Денис Оськин. Задержание стало отправной точкой в самом громком коррупционном скандале за последние годы в тульской полиции. По делу задержаны крупные полицейские чиновники: бывший начальник тульской полиции Роман Корсаков, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин, его заместитель полковник Паситова, замначальника полиции по оперативной работе УМВД Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Алексей Лебедев. Все они подозреваются в организации незаконной миграции.

Источники Myslo утверждают — задержания продолжатся.

Дмитрия Савельева обвинили в организации заказного убийства летом 2024 года. По информации СК, причиной для организации убийства стала растрата денег партнером Савельева. Средства принадлежали обществу, управляемому совместно Савельевым и его знакомым. Убийство не состоялось, поскольку экс-сотрудник ФСИН обратился в ФСБ.

Убийство партнера инсценировали — Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнёра. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны.

Вечером 17 февраля клуб «Типография» запланировал отметить год с момента проведения safe space вечеринки про любовь, открытость и сексуальность. За это время состоялось 6 таких мероприятий.

Но отпраздновать первый День рождения «Amore party» не удалось — примерно в 01.30 нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

Граждане в касках, с автоматами и собаками или просто в гражданском, но балаклавах ворвались в помещение. Позже выяснится, что силовики задержали около 10 человек, часть из них получила административные штрафы.

4 января в районе семи вечера пьяный Олег Г. заставил жену по телефону просить у знакомых денег на выпивку. Мужчине не понравилось что-то в тоне жены, и он принялся её избивать. Сначала руками и ногами. Потом уже всем, что попадется, — деревянной вешалкой, утюгом, табуреткой.

Мужчина издевался над жертвой около 5 часов. От полученных травм она погибла. Все это следователям рассказывал 9-летний сын женщины.

Как и то, что Олег, осознав, что убил супругу, попросил мальчика говорить полиции, что мама пьяной ушла вечером в магазин и домой вернулась уже избитой. На следующий день Олега задержали, возбудили дело, но уже через пару месяцев мужчина написал ходатайство и отправился на СВО.

7 января на улице Кирова в Туле случился пожар — загорелся бывший магазин «Вишенка».

В ходе проверки квартир на втором этаже пожарные обнаружили пожилую женщину без сознания. К сожалению, спасти потерпевшую не удалось. А «Вишенка» полностью сгорела.

9 апреля Тульский областной суд вынес приговор 29-летнему Евгению Мингалееву, совершившему серию поджогов.

В 2023 году в Северо-Задонске за одну ночь сгорело 4 дома, погибла женщина, пострадал мужчина. Нанесенный ущерб составил более 6,5 миллиона рублей. Виновника происшествия задержали моментально: пьяного мужчину, устроившего поджоги, полицейские обнаружили преспокойно спящим у себя дома. 29-летний Евгений Мингалеев сразу же признал вину, заявив, что просто хотел немного «похулиганить» и очень сожалеет о содеянном.

Приговором суда Мингалееву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Геннадия Эйриха. 54-летний мужчина признан виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве.

Напомним, жители коттеджного поселка Солнечного на протяжении нескольких лет страдали от самоуправства управляющего поселком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. В качестве потерпевших по данному делу признано 20 человек, а в самом деле фигурирует 31 эпизод.

Приговором суда Эйриху назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин находится в федеральном розыске. Основанием для розыска послужило нарушение уголовного кодекса. О причинах не сообщается: тайна следствия.

Свою должность он покинул по собственному желанию в начале августа. А уже через пару недель экс-чиновника объявили в розыск.

6 декабря маркетолога компании «Ё-ХАУС» (ООО «Партнер»), а по неподтвержденной информации — ее коммерческого директора, Никиту Кащеева арестовали до 28 января по делу о мошенничестве. Чуть позже суд заочно арестовал и Игоря Амелина, сбежавшего из Тулы.



Никита Кащеев.

По версии следствия, с 25 декабря 2023 по 27 февраля 2024 года Никита Кащеев, ранее уже судимый Игорь Амелин и иные неустановленные лица, трудоустроенные в ООО «Партнер» («Ё-ХАУС»), путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств у гражданки Уткиной. Они не выполнили в полном объеме строительные работы при возведении индивидуального жилого дома «А-фрейм» на земельном участке в деревне Янчерево (пос. Чувства).



Игорь Амелин.

Общая стоимость всех работ и материалов составила 3 629 000 рублей, из которых 700 000 рублей переданы им наличными, а 2 929 000 рублей являлись кредитными денежными средствами. Стоимость невыполненных по договору работ составила 1 189 000 рублей.

Вместе с коллегами из движения «Альтернатива», которые освобождают людей из рабства, разбирались, кто попадает в неволю, что с ними там происходит и как они выбираются на свободу. Благо что повод разобраться имелся: в редакцию обратилась жительница Крыма, заявившая, что её бывшего мужа незаконно удерживают на территории Тульской области.

По итогам поездки, из бараков под Белевом было освобождено 10 человек. СК проводит проверку по данному факту.

28 сентября 44-летний мужчина, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, познакомился на сайте знакомств с молодым мужчиной (по имеющимся данным, потерпевший был нетрадиционной ориентации) и пригласил его в гости для совместного времяпрепровождения.

Но в квартиру потерпевшего явились разъяренные подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них избил жертву и нанес мужчине ножевое ранение. Остальные снимали процесс на камеру. Кроме этого, подозреваемые украли у потерпевшего мобильный телефон. Спустя два дня пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

СК возбудил уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 162 УК РФ (разбой).

В Туле 41-летний Даниил Глинский признан виновным в разбое и убийстве четырех человек. Преступление произошло еще 9 лет назад, но только в начале этого года дело было направлено в суд: после очередной генетической экспертизы следователи смогли доказать причастность Глинского к жестокому убийству.

28 декабря 2015 года бывший служащий ВСУ зарезал Лилию и Михаила Сидорова, а также их двоих детей.

Приговором суда Даниилу Глинскому, который находится в международном розыске, назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

2 июня в дежурную часть полиции обратилась жительница Новомосковска: женщина сообщила, что её отец уже несколько дней не выходит на связь. 59-летний Сергей Михалёв ещё 31 мая уехал из дома на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Спустя двое суток изуродованный труп мужчины обнаружат недалеко от деревни Фёдоровки Узловского района.

А чуть позже правоохранители сообщат о задержании предполагаемых убийц: 18-летнего сына погибшего и двух его подельников — 30-летнего и 20-летнего мужчин. Расследование уголовного дела продолжается.

23 мая в Тульском областном суде огласили приговор 46-летнему уроженцу Азербайджана Рафаилу Махмудову. Ранее коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным в разбое и убийстве двух человек.

Напомним, в марте 2023 года Махмудов убил и сжег семейную пару москвичей, а потом забрал 8 миллионов 550 тысяч рублей, принадлежавших погибшим. Приговором суда ему назначено 24 года лишения свободы.

24 октября в Кимовске в районе улицы Драгушиной нашли обезображенное женское тело, объеденное животными. 59-летняя жительница пошла собирать шиповник и стала жертвой своры собак. В СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предположительно, собаки принадлежат бывшему военному, который переехал в Тульскую область 15 лет назад. Расследование уголовного дела продолжается.

О пожаре в деревне Демидовка Киреевского района диспетчеру Центрального пункта пожарной связи стало известно в субботу, 19 октября, в 23.21. На место выдвинулись шесть пожарных расчетов. К тому моменту дом уже полыхал.

Через 10 минут первые машины были на месте. На борьбу с открытым горением у пожарных ушло больше часа. Пламя удалось потушить только в 00:55. Пожар унес жизни трех детей: 8-летней девочки и двух её братьев — 3 и 4 лет. Родители пытались их спасти, но сделать это было невозможно.

25 мая в Туле загорелось кафе «Три Толстяка», расположенное в Комсомольском парке. По словам пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на момент происшествия в заведении не было людей, так как кафе начинает работу с 12.00.

В результате пожара, кафе сгорело полностью.

12 октября в Туле произошел пожар на хлебозаводе «Авангард». Загорелось производственное помещение на ул. Скуратовская.

Огонь охватил 850 квадратных метров помещения. На месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники. Огонь удалось локализовать, пострадавших нет.

Вечером 5 сентября в Узловой на АО «Пластик» произошел пожар. Загорелся ангар со складированными там емкостями с моторным маслом. Дым было видно даже из Тулы, а химический запах распространился на многие километры вокруг.

Как выяснилось позднее, горел не сам завод, а предприятие-арендатор на территории промышленного технопарка «Пластик». Возгорание началось в помещении ООО «Научно-производственная компания „Полиэстер“, там загорелся теплоноситель. К счастью, сотрудников в цехах уже не было: ЧП случилось после завершения смены.

Как только сигнал о пожаре поступил диспетчеру, «Пластик» обесточил горящее предприятие «Полиэстер».

Пожару присвоили повышенный номер сложности. К ночи площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная загрузка здания, а внутри находились бочки с моторным маслом.

В середине ночи на месте работали уже 50 специалистов МЧС и 18 единиц техники. Пожар спустя несколько часов был локализован, потушили его лишь к трем часам ночи 6 сентября.