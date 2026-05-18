Fashion Style («Модный стиль») представил на суд жюри и зрителей 75 коллекций детской, подростковой и взрослой одежды. Это было феерично!

Фестиваль прошел в оружейной столице в 14-й раз. Его организатор — модельное агентство «Линда». В этом году свои коллекции представили дизайнеры из 35 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани, Ижевска, Тюмени, Рязани, Кирова, Новосибирска, Тольятти и других.

Яркие и запоминающиеся коллекции представили и талантливые дизайнеры из Тулы и Новомосковска.

Алла Бурлина, президент Международного фестиваля Fashion Style, региональный представитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»:

— За годы проведения фестиваля в нем приняли участие 819 дизайнеров из 69 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Франции. Сегодня дизайнеры поборются за Гран-при фестиваля и путевки в финал конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».

Fashion Style — это отличная стартовая платформа для начинающих дизайнеров, которые делают свои первые шаги в сфере моды, а также это прекрасная возможность для опытных мастеров показать свои коллекции и посмотреть на креативную молодежь.

В жюри фестиваля, как всегда, самые известные люди из мира моды.

Денис Еремкин, дизайнер, заведующий кафедрой дизайна костюма Московского художественно-промышленного института, проректор:

— На фестивале в Туле я уже не первый раз. Приезжать сюда для меня стало традицией. Fashion Style привлекает тем, что он открывает молодые таланты; есть дизайнеры, которые участвуют несколько лет подряд, и я вижу, что они прислушиваются к моим советам, начинают расти и представляют нам более креативные истории. Очень здорово, что фестиваль поддерживает талантливых людей, и не только молодёжь — дизайнерам нужно где-то выгуливать свои творческие работы, и эта площадка как раз для этого.

Отмечу, что сейчас на пике популярности — быть собой. Все одеваются по-разному, кому как комфортно. Актуально, чтобы одежда в первую очередь была удобной, из хороших натуральных материалов и при этом создавала яркий интересный образ.

Юлия Купинская, дизайнер российского бренда Petit Pas («Пети Па»), выпускница Лаборатории моды Вячеслава Зайцева:

— Я всегда с удовольствием приезжаю на этот фестиваль. Очень рада видеть своих коллег, потому что в обычной жизни дизайнер один на один с клиентом. В моих буднях мне не хватает творческой среды. А здесь всегда есть люди, с которыми мы разговариваем на одном языке: художники, дизайнеры, стилисты, деятели моды. Здесь прекрасный полноценный показ конкурсантов и много интересных коллекций. В моде важно найти себя. Модные штрихи — это всего лишь дополнение к вашей созданной оси стиля.

Свои работы на фестивале представили и тульские дизайнеры. Оксана Рубцова и Анастасия Мартынова показали новую коллекцию свадебных платьев под названием «Скажи „да“, детка!».

— На этот раз коллекция получилась немножко дерзкой, — рассказывает Оксана Рубцова. — Она символизирует женский шовинизм (смеется). Мужчины в момент свадьбы теряют голову, поэтому у нас вот такие необычные аксессуары в виде сердца, мозга, головы. Всё инкрустировано стразами.

Мы решили немножечко пошутить и добавить огня в привычную свадебную коллекцию. Ну а сами платья выполнены в викторианском стиле, который сейчас очень моден. Материалы — кружево, атлас, шифон, тафта.

Тулячка Юлия Мочалина представила детскую коллекцию «Живые нити сказок».

— Я дизайнер и художник по вышивке. Сейчас идет популяризация русского стиля, а детские сказки актуальны всегда. Нового много, но наши корни забывать нельзя. Каждое платье олицетворяет сказку, всего у меня их пять: «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и «Финист — Ясный сокол».

Сначала я рисовала акриловыми красками по ткани, а затем все вышивала вручную. Я работала месяц и спала в день по три часа. В вышивке использовала нитки мулине, стеклярус, чешский хрусталь, натуральные камни, бисер, стразы.

Отметим, что коллекция Оксаны Рубцовой и Анастасии Мартыновой «Скажи „да“, детка!» стала лучшей в номинации «Провокация в моде»...

...а «Живые нити сказок» стали лучшей детской коллекцией.

Третье место жюри присудило дизайнеру из Санкт-Петербурга Илье Холобаеву за коллекцию «Город на Неве». Судьи назвали ее «красивой и рафинированной»:

Второе место у московского дизайнера Виктории Конновой, она представила коллекцию «Забвение». Жюри отметило ее работу с формой, объемами и деталями:

Первое место разделили два дизайнера: Варвара Черевко из Санкт-Петербурга с коллекцией «Иллюзии и фантазии»...

...и тулячка Светлана Князева с коллекцией «Маруся»:

Титул «Мисс Fashion Style» получила модель Агата Рубцова. Теперь она будет лицом фестиваля в течение года:

Впервые за историю фестиваля был выбран «Мистер Fashion Style», им стал Иван Шатохин:

Гран-при фестиваля и приглашение на конкурс «Русский силуэт» выиграла дизайнер из Иваново Виктория Хохрякова с коллекцией «Дунна».