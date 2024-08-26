  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Психопат убил годовалого сына в Туле: мужчину направили на принудительное лечение - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Психопат убил годовалого сына в Туле: мужчину направили на принудительное лечение

Психопат убил годовалого сына в Туле: мужчину направили на принудительное лечение

Об этом Myslo стало известно из собственного источника.

В Туле 38-летний Андрей Е. признан виновным в убийстве ребёнка. Напомним, 4 декабря 2023 года в поселке Молодежном мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, зарезал своего сына.

— Сын бесился и не ложился спать, прыгал на кровати. Из-за этого у меня возникла к нему личная неприязнь. Я ударил его ножом, а потом ушёл из дома, — рассказывал позже следователям обвиняемый.

Сбежав из квартиры, мужчина какое-то время слонялся по району, а потом забрел в заснеженное поле, где попытался свести счёты с жизнью. Там его спустя пару часов и обнаружили правоохранители, которые вызвали на место бригаду скорой помощи.

задержание.jpg

Судом установлено, что в момент совершения убийства Андрей Е. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Приговором суда мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершение указанного деяния, и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:03 0
Другие статьи по темам
Прочее
убийство ребенкаМолодежныйТулапринудительное лечениеприговор суда

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Богородицка разместил фото своего достоинства в пабликах: суд огласил приговор
Житель Богородицка разместил фото своего достоинства в пабликах: суд огласил приговор
В российских поездах предложили запретить «Дошираки» — от них пахнет «бедностью»
В российских поездах предложили запретить «Дошираки» — от них пахнет «бедностью»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.