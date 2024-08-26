Психопат убил годовалого сына в Туле: мужчину направили на принудительное лечение

В Туле 38-летний Андрей Е. признан виновным в убийстве ребёнка. Напомним, 4 декабря 2023 года в поселке Молодежном мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, зарезал своего сына.

— Сын бесился и не ложился спать, прыгал на кровати. Из-за этого у меня возникла к нему личная неприязнь. Я ударил его ножом, а потом ушёл из дома, — рассказывал позже следователям обвиняемый.

Сбежав из квартиры, мужчина какое-то время слонялся по району, а потом забрел в заснеженное поле, где попытался свести счёты с жизнью. Там его спустя пару часов и обнаружили правоохранители, которые вызвали на место бригаду скорой помощи.

Судом установлено, что в момент совершения убийства Андрей Е. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Приговором суда мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершение указанного деяния, и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.