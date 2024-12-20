Названы самые редкие имена новорожденных в 2024 году

Также мы собрали самые популярные имена.

Итак, в 2024 году в Тульской области детей называли так:

Мужские популярные имена

Александр, Артём, Даниил, Дмитрий, Иван, Илья, Кирилл, Максим, Марк, Матвей, Михаил, Тимофей.

Женские популярные имена

Александра, Алиса, Анна, Валерия, Василиса, Варвара, Виктория, Ева, Елизавета, Ксения, Мария, Милана, Полина, София.

Мужские редкие имена

Адам, Велеслав, Давид, Данте, Демид, Демьян, Добрыня, Елисей, Ефим, Зевс, Иоанн, Казимир, Клим, Климент, Лазарь, Леон, Луис, Лука, Маркус, Марсель, Мартин, Мигель, Мирон, Мирослав, Назар, Остап, Парижан, Платон, Радислав, Святослав, Соломон, Трофим, Эдгар, Эммануил, Эрнест, Яромир.

Женские редкие имена

Аврора, Аглая, Агния, Алиса-Татьяна, Анфиса, Арияна, Ассоль, Афина, Бэла, Василина, Владислава, Герда, Глафира, Дана, Дарьяна, Елисса, Есения, Златослава, Ивелия, Иная, Линда, Марта, Матрона, Мира, Мелитина, Мирослава, Мишель, Мэри, Нигора, Ника, Николь, Октябрина, Оливия, Пелагея, Регина, Серафима, Станислава, Стефания, Таисия, Теона, Тея, Устинья, Феврония, Эллада, Элизабет.