Жадность Эйриха сгубила? Управляющий посёлком Солнечным несколько лет наживался на жителях

В редакцию Myslo обратились жители коттеджного посёлка Солнечного: на протяжении нескольких лет они страдали от самоуправства 53-летнего управляющего посёлком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию.

— Дома в Солнечном начали активно продавать в 2013 году по весьма заманчивой цене. За 3 миллиона рублей вы получали земельный участок, дом и подключение к центральным коммуникациям. На сайте застройщика (ООО «Прима») на этот пункт был сделан акцент, и это не могло не привлекать, — рассказывают обратившиеся к нам люди.

А после заключения договора всплывал любопытный нюанс: подключение к свету, электричеству и газу требовалось оплачивать отдельно. Об этом Эйрих, представлявшийся исполнительным директором ООО «Прима» и являющийся братом гендиректора ООО, любезно сообщал уже после того, как клиенты ставили подписи на договоре с застройщиком, рассказывают жители посёлка:

— Мы соглашались платить, потому что выбора не было: многие брали ипотеки громадные, и эти дома являлись единственным жильём. Когда находишься на этапе застройки, эти «поборы» можно было терпеть в принципе. Сотней тысяч рублей больше, сотней меньше, как говорится.

Но потом аппетиты Геннадия возросли: он стал требовать всё большие суммы, и поборы увеличились до полумиллиона рублей!

Первой терпеть тиранию управляющего посёлком прекратила Татьяна Коземаслова. По словам женщины, Эйрих отключил у них все коммуникации за то, что они без предупреждения построили на своём участке беседку.

— Мы согласились заплатить 300 000 рублей после покупки участка, потом еще 245 000 рублей за газ. А потом представьте наше удивление, когда управляющий заявился к нам и начал материть: мол, какого дьявола вы тут строите что-то? Потребовал 600 000 рублей за то, что мы от своего дома к беседке провели систему водоснабжения и водоотведения! Отключил нам газ, свет и отвязал от учётной записи шлагбаума — мы просто не могли попасть к себе домой. Естественно, после такого беспредела не оставалось ничего, кроме как обратиться к правоохранителям.

После заявления Татьяны в полиции возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». Отметим, что подобные карательные меры Эйрих практиковал со всеми несогласными платить: от действий мужчины пострадали десятки жителей посёлка.

— В прошлом году дело в отношении Геннадия прекратили, но благодаря вмешательству прокуратуры возбудили заново. Теперь кроме самоуправства ему вменяют еще и мошенничество. В его деле 31 эпизод и 20 потерпевших, — продолжают жители посёлка.

По информации Myslo, в ближайшее время дело Геннадия Эйриха будет передано в суд. Но на этом сложности людей, купивших жилье в Солнечном, отнюдь не заканчиваются:

— В мае 2023 года на собрании жителей посёлка гендиректор «Примы» заявила, что готова передать нам на безвозмездной основе земли и имущество общего пользования, дабы уменьшить претензии к её брату. Для этого мы в кратчайшие сроки оформили товарищество собственников недвижимости, но сделка застопорилась, так как гендиректор начала всячески её затягивать.

Более того, в настоящий момент она размежевала посёлок на 23 участка, на которых, например, не предполагается наличие центрального въезда. Для чего это сделано — остается только гадать, — продолжают жители посёлка.

По словам людей, из-за того, что коммунальные ресурсы посёлка находятся в частной собственности, у них нет возможности обратиться в «Россети», «Водоканал» или «Межрегионгаз» в случае возникновения ЧП:

— А такие случаи уже были: летом авария на водонапорной башне, а зимой — на электроподстанции. Мы находимся в постоянной угрозе отключения от коммуникаций, и никто ничего не может с этим поделать!

Отметим, в настоящий момент Киреевский межрайонный суд рассматривает иск «Россетей» к гендиректору ООО «Прима» о нечинении препятствий к подключению абонентов. В беседе с журналистом Myslo женщина отказалась от комментариев, заявив, что она «не знает, кто её просит об информации», после чего бросила трубку.

Если вы пострадали от действий Геннадия Эйриха, вы можете обратиться в УМВД России по г. Туле по адресу г. Тула, ул. Шухова, 10-а, прокуратуру Тульской области по адресу г. Тула, проспект Ленина, 55.