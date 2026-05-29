Сегодня люди всё чаще уезжают за город не ради «развлечений на выходные». Они едут за состоянием — перестать жить в тревоге и снова почувствовать вкус жизни.

Именно поэтому wellness сегодня становится новой роскошью. В Just WOOD это слово понимают не как модный термин из индустрии красоты. Здесь wellness — гораздо более объемное понятие. Оно про ментальное благополучие, внутренний баланс и состояние, в котором человек одновременно активен и расслаблен, наполнен энергией, но не живет в постоянном напряжении.

Во многом саму концепцию Just WOOD определило место.

Загородный экоотель находится в Веневском районе Тульской области среди нетронутого леса, рядом с рекой Осетр, вдали от шумных трасс, промышленных предприятий и городской перегрузки. От Москвы около двух часов пути, от Тулы — меньше часа.

Но главное здесь не расстояние, а ощущение, что ты действительно оказался далеко от всего лишнего. Вокруг — лес, вода, красивые пейзажи и почти забытая жителями больших городов тишина.

И именно тишина стала одной из важнейших составляющих местной wellness-философии. Здесь удивительно хорошо спится. А качественный сон — одна из важнейших частей восстановления. Уже после одной ночи в Just WOOD появляется ощущение, будто отдых длился гораздо дольше.

— Мы создаем условия для счастья и легкости, — говорит основательница Just WOOD Ольга Баранова.

И в этой фразе — вся философия пространства.

Место, где всё работает на внутренний баланс

Just WOOD не просто загородный отель — это пространство, где всё работает на состояние человека. Природа. Тишина. Архитектура. Гастрономия. Баня. Спа. Свет. Запах дерева. Долгие прогулки. И сама атмосфера заботы и очень бережного отношения к человеку.

— Мы создавали Just WOOD как место, где человек может не просто перевести дух, а восстановить внутренний баланс, набраться сил и вдохновения, — говорит Ольга Баранова.

Именно поэтому сюда хочется возвращаться снова и снова. Не за номером или услугами, а за состоянием.

Just WOOD вообще очень про ощущения. Про пять чувств и интуицию. Ту самую внутреннюю интуицию, которая однажды подсказывает: пора на природу. Пора выдохнуть. Пора замедлиться. Пора заземлиться.

Здесь отдыхают глазами — от видов на лес, реку Осетр, утренний туман и звезды в ночном небе.

Ушами — от настоящей тишины, в которой слышно ветер, пение птиц и потрескивание дров.

Обонянием — от запаха дерева, трав, горячего пара, свежескошенной травы и русской печи.

Телом — через спа, баню, массажи, бассейн и долгие прогулки.

И вкусом — через гастрономию, которая становится полноценной частью отдыха.

Идеальный сценарий «отпуска без отпуска»

Даже одного дня в Just WOOD достаточно, чтобы почувствовать себя отдохнувшим.

Начать утро — с завтрака на веранде ресторана SheLESt с видом на высокий берег и реку Осетр.

За гастрономию здесь отвечает бренд-шеф Антон Крупенин, один из самых ярких гастрономических шефов региона, тонко работающий с локальными продуктами, сезонностью и современной русской кухней.

Затем — прогулка по огромной территории отеля, где лес становится частью внутренней терапии. Это одна из самых сильных частей философии Just WOOD.

В Just WOOD три экотропы, и неспешно исследовать их можно несколько часов. Одна из троп соединяет ресторан SheLESt и «ТИТУЛАРТ». Всего 550 метров, но это не просто дорожка между двумя точками, а очень красивый маршрут через лес и пространство отеля.

Другая тропа — «КРСОТУЛА» — уже полноценное путешествие через культурный код региона. Ее протяженность около 600 метров, но пройти ее быстро почти невозможно: хочется останавливаться, рассматривать детали, фотографировать и просто быть внутри этого пространства. На маршруте расположено пять арт-объектов, фотозоны и смотровая площадка.

Арт-объекты создавались тульскими мастерами и художниками специально для Just WOOD. Тульская керамистка Елена Палевская работала над художественными элементами пространства, а дизайнер Жанна Пайзлер создала вышивку-оберег для наличников.

На тропе появляются цитаты Льва Толстого, самоварный тотем и символичный арт-объект «Страж пути», созданный из 140-летнего засохшего дуба.

Именно в таких деталях особенно чувствуется философия Just WOOD: это не просто загородный отдых, а пространство с очень бережным отношением к месту, природе и локальной культуре.

Третья экотропа — «Познай лес» — проходит через живой лес и растягивается почти на три километра. Именно здесь растет легендарный дуб Ефим, 500-летний великан в четыре человеческих обхвата. К нему приходят не ради фотографии, а помолчать. Прикоснуться к коре. Постоять в тишине. Почувствовать землю под ногами.

В Just WOOD это называют частью перезагрузки и заземления.

И именно в такие моменты вдруг замечаешь, как давно в жизни не было настоящей тишины.

Пространство «ВОДА»: баня как философия

Одна из главных точек перезагрузки в Just WOOD — пространство «ВОДА» и банный комплекс «Веники-пряники».

Русская баня, сауна, теплый открытый бассейн с противотоком, горячая купель на террасе, спа-программы, массажи и уходы здесь работают не ради внешнего вау-эффекта, а ради внутреннего состояния человека.

В философии Just WOOD баня — не про «погорячее», а про мягкость. Про расслабление не только мышц, но и головы. Про очищение от внутреннего шума, тревоги и эмоционального напряжения.

После хорошего парения здесь появляется редкое ощущение: будто из головы исчезает вся «мозговая жвачка».

Особая история комплекса — пар-мастер Арно, француз, который однажды приехал в Россию и остался здесь ради любви к русской банной культуре. Его авторские программы парения — почти телесная медитация: мягкий жар, травы, дыхательные практики, работа с зажимами и полная эмоциональная перезагрузка после.

Пар-мастеров комплекса обучали лучшие специалисты страны, включая судей международного класса по банному мастерству. Здесь к бане относятся не как к развлечению, а как к глубокой телесной практике восстановления.

После бани можно отправиться в спа-пространство на массаж, уходы по лицу и телу или программу «Отпуск без отпуска». В работе используют профессиональную французскую и итальянскую косметику, а сам спа здесь воспринимается не как luxury-атрибут, а как продолжение общей философии заботы о человеке.

Территория семейного счастья

Just WOOD — удивительно семейное место. Здесь не нужно выбирать между отдыхом с детьми и отдыхом для себя.

Пока родители уходят в спа, баню или просто наслаждаются тишиной, дети заняты в детском пространстве: мастер-классы, прогулки, творчество, анимация, игры и даже изготовление настоящего тульского пряника.

Именно поэтому Just WOOD очень точно вписывается в концепцию губернатора Тульской области Дмитрия Миляева про «территорию семейного счастья».

Можно быть вместе и при этом действительно отдыхать. Без суеты. Без усталости после «отдыха с детьми».

«ТИТУЛАРТ»: гастрономия, дизайн и современная русская эстетика

А ближе к вечеру настроение Just WOOD раскрывается особенно красиво в ресторане «ТИТУЛАРТ», который реально одно из самых атмосферных гастрономических пространств Тульской области.

Это не просто ресторан, а очень приватное, почти камерное место, где каждая деталь существует не ради декора, а ради ощущения.

Само пространство напоминает русский терем, построенный из северного кело, редкой сосны с серебристой фактурой. Теплый, уютный, наполненный светом и смыслами.

Интерьером занималась дизайнер Яна Кочеткова, и здесь буквально каждый элемент создан вручную и с историей. Светильники на входе сваляны из шерсти. Зеркала оформлены в тульские наличники. В декор тонко встроен символ солнца как образ тепла, жизни и гостеприимства.

Большая часть мебели создавалась вручную в мастерской самого отеля, благодаря чему пространство получилось не «отельным», а очень живым и настоящим.

Художник по тканям Елена Мазур из Краснодара создала для «ТИТУЛАРТа» авторские панно, а светильники в стиле гжель появились благодаря работе известного предметного дизайнера Дианы Балашовой.

Особое внимание притягивает необычный барельеф над камином работы тульского скульптора Марины Логуновой. Его смысл — объятия как символ гостеприимства.

И это очень точно передает саму атмосферу «ТИТУЛАРТа»: здесь действительно возникает ощущение, будто тебя не обслуживают, а принимают в очень уютном родном доме.

При этом пространство не замыкается только на тульской идентичности. Арт-объекты для ресторана собирались по всей стране, благодаря чему интерьер получился многослойным, теплым и очень авторским.

Отдельная история — сигарный зал с мягкими креслами, настоящим пианино и особой, почти музейной атмосферой. Это пространство хочется не просто «посетить», а прожить: долго сидеть после ужина, разговаривать, слушать музыку и никуда не торопиться.

Гастрономия как часть отдыха

«ТИТУЛАРТ» работает с русской гастрономией в авторском прочтении: локальные продукты, русская печь, сезонные ингредиенты и блюда, которые превращают обед и ужин в настоящее эмоциональное гастрономическое впечатление.

Щи, которые три дня томятся в печи. Авторский тирамису со свеклой. Соусы из кизила. Анковский пирог, который дважды презентовали Президенту. Сезонные гастрономические фестивали, например фестиваль черемши.

То, что подают в «ТИТУЛАРТе», не приготовишь дома, это эстетическое наслаждение и кулинарное приключение.

P. S. Сегодня Just WOOD не просто загородный отель — это комьюнити людей, объединенных похожими ценностями: любовью к природе, тишине, внутреннему балансу и осознанному отдыху. Место, где можно остановиться. Выдохнуть. И почувствовать себя живым. И возможно, именно поэтому сюда хочется возвращаться снова и снова.

