Муж-тиран 5 часов убивал жену. Её смерть он пытался выдать за несчастный случай

Ударилась о качели

В июле 2023 года 34-летний Олег Г. привез жену в областной перинатальный центр из Новомосковска. Оставил беременную 28-летнюю Настю на попечение врачей и уехал обратно — дожидаться счастливой новости о рождении сына.

Через пару дней, сразу после появления ребёнка на свет, к молодому отцу наведались сотрудники полиции — выяснить, почему его жена приехала в роддом избитой. Соответствующую информацию правоохранителям передали врачи.

Мужчина, ничуть не смутившись, заявил, что Настя — довольно неуклюжая и за пару дней до родов ударилась лицом о качели, когда гуляла со своим старшим сыном от первого брака. Женщина подтвердила эту историю как полицейским, так и обеспокоенной маме с братом, между делом добавив, что им не нужно лезть в её семью.

Спустя полгода Олега, ранее судимого за разбой, арестовали за убийство Насти. В этот раз выдать жестокие побои за неуклюжесть жены не вышло: мужчина в течение 5 часов издевался над женой. А свидетелем невероятной жестокости стал её старший сын.

«Жену бил, сына бил. Пьяное зверье»

Соседи Олега и Насти частенько вызывали стражей порядка в квартиру на улице Космонавтов. Мужчина, работавший на заводе HAVAL, в свои выходные безбожно пьянствовал. Напившись, использовал жену и пасынка в качестве боксёрской груши, рассказывают Myslo соседи семейной пары:

— Жену бил, сына бил. Пьяное зверье, что тут скажешь. При этом когда трезвый — у него улыбка на лице, и поздоровается, и делами поинтересуется. Но как наступают выходные, так демон в нем просыпается, что ли. Командовал девкой, как хотел, запрещал общаться с кем-либо, кроме себя. Настя, если утрировать, и зимой и летом в солнечных очках ходила, чтобы синяки скрыть.

Полиция приезжает на вызовы — он приоткроет дверь и заявляет, что все в порядке. Жена из глубины квартиры кричит, что, мол, «да, все хорошо у нас, помощь не нужна».

И так повторялось постоянно. Другая бы плюнула давно на муженька такого, забрала детей и ушла. А эта бегала за ним хвостиком. Вот и добегалась.

По нашей информации, 4 января в районе семи вечера пьяный Олег заставил Настю по телефону просить у знакомых денег на выпивку. Мужчине не понравилось что-то в тоне жены, и он принялся её избивать. Сначала руками и ногами. Потом уже всем, что попадется, — деревянной вешалкой, утюгом, табуреткой.

Мужчина издевался над жертвой около 5 часов. Все это следователям рассказывал 9-летний сын Насти.

Как и то, что Олег, осознав, что убил супругу, попросил мальчика говорить полиции, что мама пьяной ушла вечером в магазин и домой вернулась уже избитой.

— Уже ночью мужчина перетащил труп потерпевшей в ванную комнату, а сыну приказал помочь скрыть следы преступления. После этого позвонил в скорую и полицию — рассказал легенду о походе жены в магазин, закончившимся летальным исходом, — сообщил Myslo источник, близкий к следствию.

Жертва, которую удалось спасти

До брака с Анастасией Олег пытался выстроить семейную жизнь с другой девушкой по такому же сценарию: тотальный контроль, избиение за малейшее непослушание. И точно так же избранница мужчины, 23-летняя Даша, не торопилась сбежать от него, не сообщала о насилии в полицию. И даже родила ему дочь.

— Пожениться они не успели, около трех лет сожительствовали, — рассказала Myslo подруга Дарьи. — Олег трезвым из себя корчит заботливого мужа. А как выпьет, так лупасит Дашку почем зря. Не понимаю, чего она скрывала побои ото всех. Может, запугал её чем-то... Я с трудом добилась правды! И то она меня заклинала не рассказывать ничего родителям. Но они и сами догадались, что дело неладно, когда Даша около месяца на связь не выходила.

Родители девушки, проживавшие в другом городе, с большим трудом попали в квартиру дочери. Увидели её синяки и пьяного Олега, после чего выставили мужчину из дома, а дочку с внучкой забрали себе. Впрочем, до полиции история так и не дошла — родители не захотели трепать нервы возможным судебным процессом, продолжает подруга Даши:

— Олег вернулся к матери и жил у нее несколько лет, пока не встретил новую женщину. Насколько мне известно, ей он также ставил запреты на общение с людьми.

Следил за её соцсетями, а потом и вообще заставил удалить все аккаунты. Даже с матерью не давал говорить, пресекал все попытки наладить общение.

«Олег просто заявил, что мне нет места в их семье»

Мама погибшей Анастасии Елена Анатольевна рассказывает, что второй брак дочери стал для нее абсолютной неожиданностью. Мол, сразу что-то показалось в ее избраннике отталкивающим. Однако давить на дочь она не стала, посчитала, что та достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения:

— В феврале 2022 года они познакомились. А уже летом решили расписаться. Дату назначили на 27 августа — любимое число Насти. Я ей говорю: «Как же так? Пропустишь день рождения брата». А она отмахнулась: мол, их еще много будет. Если до свадьбы мне еще как-то было позволено видеться с дочкой, то потом меня просто послали на три буквы. Сначала разговаривала с Настей только в его присутствии по громкой связи, а потом Олег просто заявил, что мне нет места в их семье.

Елена Анатольевна говорит, что от общих знакомых получала информацию о том, что дочка частенько ходит избитой, но сама Настя никогда не жаловалась ей на мужа и наотрез отказывалась обсуждать эту тему.

— Я не понимаю, что может происходить в голове у человека, чтобы так мучить мать своего ребёнка. Патологоанатом рассказал мне, что на ней ни единого живого места не осталось. Это до какой степени можно озвереть, чтобы так искалечить родного человека? Я хочу, чтобы это дело не спустили на тормозах и в суде назначили ему самое суровое наказание, — завершает Елена Анатольевна.

Молчание обвиняемого и судьба детей

В настоящее время Олег Г. арестован, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Мужчина не признаёт вину и отказывается от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции, которая гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

— По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Старшего сына Анастасии забрала Елена Анатольевна. По нашей информации, после трагедии третьекласснику требуется помощь психолога. А вот младший ребёнок оказался у матери Олега. Пенсионерка отказалась беседовать с журналистом, лишь сообщила, что готова разговаривать только с сотрудниками опеки и исключительно в присутствии полиции.

По статистике, в России около 40% от общего числа убийств совершаются в быту, в 70% насильственных посягательств в семье жертвами являются женщины и дети, ежегодно погибают от домашнего насилия более 15 000 женщин, более 50 000 детей уходят из семьи.

При этом чаще всего жертва прощает своему партнеру такое поведение: верит, что он изменится. Но перевоспитать тирана невозможно. Искать пути отступления нужно уже после «первого звоночка».