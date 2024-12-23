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Утраты: кого Тула потеряла в 2024 году

Утраты: кого Тула потеряла в 2024 году

Жизненный путь 10 известных туляков остановился в 2024 году.

 

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26 января после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации рукопашного боя, глава региональной Федерации рукопашного боя Вячеслав Дьячков.

 

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8 февраля на 63-м году жизни скончался бывший ректор ТулГУ и депутат Тульской областной Думы Михаил Грязев. С 2006 по 2021 год он занимал пост ректора Тульского государственного университета, в последнее время был депутатом Тульской областной Думы, руководителем региональной приемной «Единой России».

 

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5 марта на 72-м году жизни скончалась почетный гражданин города-героя Тулы Надежда Шайденко, бывший ректор ТГПУ им. Толстого, доктор педагогических наук, депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя комитета ГД по образованию.

 

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На 84-м году жизни после тяжелой болезни скончался основатель и бессменный президент клуба «Зрелость» Валерий Чернолихов. Валерий Владимирович в 60 лет создал клуб «Зрелость» для старшего поколения. Занимался с учениками по собственной методике. Вывел свою формулу здоровья, молодости и победы — такую своеобразную мантру. Например, перед каждым занятием вместе с учениками Чернолихов проговаривал такую фразу: «Мы молодые, здоровые, красивые, сильные, а умные — ва-а-а-ще-е-е! Потому что мы воины, воины, воины!».

 

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14 марта в Туле на 67-м году скоропостижно скончался заведующий подстанцией Советского округа Олег Редюхин

 

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18 июня в Узловой скончался один из старейших жителей Тульской области, 107-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Рыбкин.

 

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15 июля на 82-м году из жизни ушел почетный гражданин Тулы, председатель Тульского отделения Российского Союза ветеранов Виктор Выродов.

 

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2 октября на 86-м году из жизни ушел почетный гражданин Тульской области, государственный и общественный деятель Евгений Давыдов. На протяжении многих лет он возглавлял Региональную общественную организацию «Тульское землячество».

 

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4 ноября при пожаре трагически погиб первый глава администрации Новомосковска и Новомосковского района, почетный гражданин города Новомосковска, бывший первый замгубернатора Тульской области Станислав Шеденков. Ему было 73 года.

 

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21 ноября, в Туле на 102-м году жизни скончался легендарный ветеран Великой Отечественной войны, лётчик тяжёлой авиации, подполковник Николай Кульпов. В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович совершил 57 боевых вылетов в составе 206-го штурмового корректировочно-разведывательного полка. Участвовал в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и Красного Знамени.

 

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23 декабря на 74-м году жизни скончался бывший начальник Центрального РУВД Николай Родинков. 35 лет он посвятил работе в органах внутренних дел, последние 17 лет возглавлял отдел по работе с правоохранительными органами управления по местному самоуправлению и работе с общественными организациями администрации Тулы.

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