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В Туле горит кафе «Три Толстяка»

В Туле горит кафе «Три Толстяка»

Об этом Myslo сообщили очевидцы.

По словам людей, заведение, расположенное на территории Комсомольского парка, вспыхнуло в районе 11 утра. На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов.

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Информация о причине пожара уточняется.

 

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