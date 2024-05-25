В Туле горит кафе «Три Толстяка»

По словам людей, заведение, расположенное на территории Комсомольского парка, вспыхнуло в районе 11 утра. На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов.
Информация о причине пожара уточняется.
Об этом Myslo сообщили очевидцы.
По словам людей, заведение, расположенное на территории Комсомольского парка, вспыхнуло в районе 11 утра. На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов.
Информация о причине пожара уточняется.
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