По делу «Ё-Хауса» суд заочно взял под стражу объявленного в федеральный розыск Игоря Амелина

Объявленный в федеральный розыск Игорь Амелин обвиняется в совершении мошенничества в сфере строительства индивидуальных жилых домов. С ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу выступил следователь СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Туле.



По версии следствия, с 25 декабря 2023 по 27 февраля 2024 года Никита Кащеев, ранее уже судимый Игорь Амелин и иные неустановленные лица, трудоустроенные в ООО «Партнер» («Ё-ХАУС»), путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств у гражданки Уткиной. Они не выполнили в полном объеме строительные работы при возведении индивидуального жилого дома «А-фрейм» на земельном участке в деревне Янчерево (пос. Чувства). Общая стоимость всех работ и материалов составила 3 629 000 рублей, из которых 700 000 рублей переданы им наличными, а 2 929 000 рублей являлись кредитными денежными средствами. Стоимость невыполненных по договору работ составила 1 189 000 рублей.



Таким образом, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, похитили у женщины в общей сумме 1 189 000 рублей, причинив гражданке имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Постановлением от 17 декабря в отношении Амелина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.



Справка: санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, компания «Ё-Хаус» обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. Игорь Амелин стал третьим фигурантом по уголовным делам. В общей же сложности на данный момент возбуждено семь уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере. В перспективе все они, вероятно, будут объединены в одно.

Одно — в отношении коммерческого директора (по другим данным — маркетолога) «Ё-Хауса» Никиты Кащеева. 6 декабря он был взят под стражу на основании решения суда.

Второй фигурант по делу «Ё-Хауса» (ООО «Партнер») — руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а затем на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При этом на данный момент нет официальной информации о статусе непосредственного учредителя фирмы ООО «Партнер» Дмитрия Амелина.

Ущерб от мошеннической деятельности превышает 1 млрд рублей. Поскольку у многих просто нет дополнительных средств, чтобы параллельно с ипотечными платежами оплачивать строительные работы. В субботу, 14 декабря, люди записали видеообращение к Президенту.

В понедельник, 16 декабря, в Туле состоялась встреча пострадавших и губернатора Дмитрия Миляева. По итогу встречи глава региона поручил проработать возможность смягчения кредитных условий для пострадавших.