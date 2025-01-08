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  4. Странное ДТП, газонные парковщики и неуступчивый водиель: лауреаты номинации «Автохам года-2024» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Странное ДТП, газонные парковщики и неуступчивый водиель: лауреаты номинации «Автохам года-2024»

Странное ДТП, газонные парковщики и неуступчивый водиель: лауреаты номинации «Автохам года-2024»

А еще мы выбрали самого активного сторонника нашей традиционной рубрики.

Третье место

На третьем месте оказался герой новости «В Туле водитель «забыл» об обязанности уступать, если едет на зеленую стрелку».  Публикация набрала 12435 просмотров и 145 комментариев.

 

второе место

На втором месте - герои публикации «В Туле автомобилисты «оккупировали» газоны во дворе дома». Новость набрала  13376 просмотров и 48 комментариев.

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первое место

На пьедестал поднялись фигуранты новости «На пр. Ленина произошло очень странное ДТП: видео», которая набрала 14134 просмотра и 143 комментария.
 

 

Самый активный борец с автохамами

Ну и, наконец, самым активным сторонником нашей рубрики «Накажи автохама», как и в прошлом году, стал Дмитрий Л., который в 2024 году прислал более 70 писем с нарушителями. Просим Дмитрия связаться с нами хорошо известным ему способом, чтобы договориться о месте и времени вручения приза!

 

Сюжет: Итоги года 2024
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