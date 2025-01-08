Странное ДТП, газонные парковщики и неуступчивый водиель: лауреаты номинации «Автохам года-2024»

На третьем месте оказался герой новости «В Туле водитель «забыл» об обязанности уступать, если едет на зеленую стрелку». Публикация набрала 12435 просмотров и 145 комментариев.
На втором месте - герои публикации «В Туле автомобилисты «оккупировали» газоны во дворе дома». Новость набрала 13376 просмотров и 48 комментариев.
На пьедестал поднялись фигуранты новости «На пр. Ленина произошло очень странное ДТП: видео», которая набрала 14134 просмотра и 143 комментария.
Ну и, наконец, самым активным сторонником нашей рубрики «Накажи автохама», как и в прошлом году, стал Дмитрий Л., который в 2024 году прислал более 70 писем с нарушителями. Просим Дмитрия связаться с нами хорошо известным ему способом, чтобы договориться о месте и времени вручения приза!