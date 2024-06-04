Пропавший мужчина на Land Cruiser был убит. Его тело сожгли

59-летнего жителя Донского Сергея Михалева искали несколько суток. 31 мая мужчина уехал на своём внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado и перестал выходить на связь.

По информации Myslo, сегодня, 4 июня, Сергей Михалев был найден мертвым. По некоторым данным, мужчина скончался от травмы головы. По подозрению в убийстве задержаны два человека: 18-летний сын мужчины и его 30-летний подельник. По предварительной информации, после совершения преступления труп потерпевшего сожгли.

Следователями регионального СК по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.

— 2 июня в дежурную часть ОМВД России по городу Донской Тульской области с заявлением обратилась жительница Новомосковска. Она сообщила, что 31 мая её 59-летний отец на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado уехал из дома в городе Донском и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Тульской области по подозрению в совершении убийства были задержаны 18-летний молодой человек и его 30-летний подельник. В настоящее время оперативниками устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершенного преступного деяния, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.