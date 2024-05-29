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Алексинец ранил участника СВО и сбежал в ДНР: дело передано в суд

Алексинец ранил участника СВО и сбежал в ДНР: дело передано в суд

Мужчину, которого оперативно задержали правоохранители, вменяют покушение на убийство двух и более лиц.

В Алексине 26-летний Сергей Галицкий обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими общественного долга и незаконном хранении оружия.

Следствием установлено, что 23 февраля на ул. Героев Алексинцев в Алексине подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений открыл стрельбу из травматического пистолета.

Рядом находился 33-летний участник СВО, который приехал домой в отпуск. Он попытался пресечь противоправные действия хулигана и попросил убрать оружие. Завязался конфликт, преступник выстрелил мужчине в живот. Раненому оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает.

Двое местных жителей пытались задержать стрелка, но тот открыл огонь и смог уехать. Мужчины не пострадали. Тульские полицейские задержали преступника 16 марта на территории Донецкой Народной Республики. 

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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