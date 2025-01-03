Итоги 2024-го: вспоминаем, что творилось в мире тульского спорта

«Арсенал»

Футбольный клуб ударно начал нынешний сезон, но ближе к осени результаты перестали быть удовлетворительными. По итогам первой части турнира туляки оказались на шестой строчке турнирной таблицы.

В последнем перед зимней паузой матче «Арсенал» на выезде уступил «Енисею», продлив серию без побед до 11 матчей.

По версии болельщиков клуба, лучшим игроком «Арсенала» в 2024 году стал Максим Кайнов. Он всего лишь на 2 балла опередил Сергея Ткачёва. Замкнул топ-3 Артём Попов.

Стоит отметить, что Ткачёв третий раз подряд попал в пятёрку лучших игроков календарного года в составе «Арсенала», но при этом так и не смог занять первую строчку. В 2022 году Ткачёв оказался на четвёртом месте, а год назад — на втором.

АКМ

АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге с 2021 года. За столь короткий промежуток времени команда смогла превратиться из новичка Лиги до финалиста и серебряного призера Кубка Петрова (главного трофея, вручаемого победителям плей-офф ВХЛ).



В сезоне 2024/25 АКМ радовал своих фанатов яркой и великолепной игрой. В настоящий момент в активе у тульских хоккеистов 123 забитых шайбы, команда набрала 50 очков.





Пожалуй, самой важной новостью 2024 года стало известие о том, что АКМ подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу и будет представлять Тульскую область в главной лиге страны уже со следующего сезона.

«Тулица»

Главным событием в жизни волейбольной «Тулицы», наверняка, стало назначение нового тренера.





Напомним, после первого круга по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Алексеем Бабешиным. Под его руководством в этом сезоне тулячки одержали 5 побед в 13 матчах.

На смену Бабешину пришел Алексей Лазневой. Последние 12 лет специалист тренировал «Ленинградку». В числе достижений Алексея Лазневого — бронза Суперлиги, серебряные медали Кубка России, Кубка Столетия и Кубка Легенд, а также Кубок губернатора Калининградской области.

2024-й год «Тулица» завершила на 10-й строчке турнирной таблицы.