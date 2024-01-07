В Туле сгорел бывший магазин «Вишенка» на улице Кирова: фоторепортаж

Пожар произошел в Рождественскую ночь в доме №151 по ул. Кирова. Сейчас движение по улице полностью перекрыто.

На улице Кирова в Туле случился пожар — загорелся бывший магазин «Вишенка», сейчас автомагазин.

На месте происшествия работают не менее 6 пожарных расчётов. Так как магазин находится на 1 этаже жилого дома, в одном из подъездов наблюдается сильное задымление. Над магазином 4 квартиры, их спасатели и проверяют.

В ходе проверки квартир на втором этаже пожарные обнаружили пожилую женщину без сознания.

На момент публикации новости её вынесли на улицу. Медики проводят реанимационные мероприятия.

Также пожарные вынесли из подъезда маленькую собачку без признаков жизни. Хозяева плачут, пытаются откачать ее.

На месте находятся представители администрации Пролетарского округа. Как рассказал глава округа Максим Колычев, помощь пострадавшим окажут незамедлительно: на улице сильный мороз, а люди остались без крыши над головой.

Из-за пожара улица Кирова перекрыта.

Вся информация уточняется.