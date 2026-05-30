С ночи 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня можно будет наблюдать уникальное событие — «голубую» Луну. Так называют второе полнолуние за один календарный месяц, пишет ТАСС.

Несмотря на то что это явление называется «голубой» Луной, её цвет не изменится. Название пришло из английского выражения "Once in a blue moon", которое означает «крайне редко».

Наблюдать за полной Луной можно будет невооружённым глазом. Однако бинокль позволит рассмотреть детали рельефа — тёмные равнины (лунные моря) и кратеры.

Кроме того, в эту ночь Луна будет выглядеть немного иначе. Она совпадёт с моментом прохождения самой дальней точки своей орбиты от Земли. Поэтому лунный диск будет казаться примерно на 5–5,5% меньше и на 10,5% тусклее, чем обычно.

Причина такого явления проста: календарный месяц длится 30–31 день, а полный цикл Луны — около 29,5 суток. За несколько лет накапливается «лишнее» полнолуние, которое мы и сможем увидеть в эти выходные.