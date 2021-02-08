Похитителей не судят: кто попадает в рабство, сколько стоят дети и как запугивают секс-рабынь

Фото: «Альтернатива», Артем Жильцов.



Согласно данным организации Walk Free Foundation, 45,8 млн человек по всему миру находятся в современном рабстве. Последний индекс, оценивающий численность людей, живущих в неволе, выходил в 2018 году: на 143 млн россиян приходилось 794 тысячи рабов. Освобождением людей из рабства в нашей стране занимается общественная организация «Альтернатива». Мы поговорили с ее основателем, 29-летним Олегом Мельниковым, о том, как люди попадают в неволю, сколько стоит раб в России и насколько опасно для жизни выручать людей из рабства.

Недоказуемая статья и цены на инвалидов



– Рабство в России: масштаб проблемы?

– Масштаб проблемы посчитать довольно сложно. В нашей стране ежегодно пропадает от 80 до 120 тысяч человек. 5-7% пропавших оказываются в рабстве. Привлечь кого-либо к ответственности за это практически невозможно, несмотря на то, что в Уголовном кодексе РФ есть статья «Использование рабского труда». Это связано с тем, что в ней нет четкого определения, кого считать рабом. Из-за этого она практически недоказуема.

– Примеры из практики?

– Их много, и они одинаковые. Человек работает, допустим, в горах, сбегает оттуда и обращается в полицию. Говорит, что сбежал из рабства, а ему отвечают, что этого не докажешь: раз сбежал, значит, тебя не удерживали. Хозяин этого человека спокойно говорит правоохранителям, что не ограничивал свободу передвижений, следовательно, никак не нарушил закон. На этом всё, собственно, и заканчивается. Потерпевший рад свободе, а полиции не особо нужна возня с заранее недоказуемым делом.

– Какие у вас отношения с правоохранителями?

– Участковые или сотрудники ППС всегда относятся к нам с пренебрежением, мол, какие волонтеры, идите домой, не отнимайте у нас время. А вот высшие чины охотно идут на контакт, и благодаря их самоотверженной работе у нас получается помогать попавшим в беду.

За 10 лет нашей работы мы спасли около 1700 человек. До суда дошло только 30 уголовных дел.

И это как раз заслуга руководящих лиц в полиции. Одно из таких дел связано с Тульской областью , кстати. Семья молдавских цыган в Ленинградской области держала в рабстве двух инвалидов и заставляла их попрошайничать. К одному из инвалидов как-то подошла женщина, начала расспрашивать его, как он оказался на улице, не силой ли его удерживают. После того как он сказал, что его и товарища держат в рабстве, она позвонила нам, а мы в полицию. В скором времени это дело будет передано в суд и виновные понесут заслуженное наказание.

– Как вообще человек попадает в рабство?

– В группе риска – обычные работяги из провинций , которые едут в большие города в поисках лучшей жизни. Их гонят кредиты, потеря работы, тяжелая болезнь кого-то из родственников. Они просто не знают, как выстраивать трудовые отношения. Привыкли заключать договоры на словах и трудиться с минимальным соцпакетом. Когда им предлагают хорошую работу с проживанием и достойной оплатой, они готовы ехать куда угодно. Вербовщики предлагают им отметить успех, а наутро они уже просыпаются в рабстве. Причем не всегда «отмечание» связано с алкоголем.

Был случай, когда парня угостили чаем, после чего он очнулся в Ставропольском крае. Пас там овец полгода.

– Сколько стоит невольник в России?

– Дешевле всего – раб-мужчина, его можно приобрести за 30-35 тысяч рублей. Дороже всего стоит младенец – от 200 тысяч рублей. При этом пожилой человек или инвалид стоит в два раза дороже здорового мужчины – 70-90 тысяч рублей. Тут всё проще – чем жалостливее выглядит нищий, тем больше денег принесет он хозяину. Иногда стариков даже специально калечат и отправляют на выгодные точки.

Олег Мельников.

Куклы вуду и продажа детей



– Как выглядит современный работорговец?

– Это совершенно разные люди, нет типичного портрета. Например, «нищая мафия» в нашей стране контролируется цыганами. До 2007 года завозили инвалидов из Азии, потом переключились на старушек с Украины – славянская внешность приносила больше прибыли. Что касается трудового рабства, то оно есть, пожалуй, в любом регионе страны. Просто потому, что это кому-то экономически выгодно: сельское хозяйство, кустарное производство, разнорабочие в трудовых домах.

Страшно то, что люди не знают, что делать, когда у них забирают документы.

Терпят побои и унижения, так как считают, что без паспорта их истории никто не поверит. А ведь достаточно просто прийти в отдел полиции, написать заявление о выдаче/замене паспорта, рассказав, что старый отобрали.

Этого малыша пытались продать за 300 тысяч рублей. Сейчас «продавщица» отбывает срок в колонии.

– А кто контролирует секс-рабство в России?

– В России уникальная ситуация – у нас и вывозят девушек, и завозят. Такого нет ни в одной стране мира. 70% этого рынка держит нигерийская мафия. Оттуда под благовидными предлогами ежедневно везут толпы девушек для занятия проституцией. Им угрожают не только побоями, но и ...магией вуду! Как-то мы освобождали таких девушек, одна из них боялась переступить порог квартиры, потому что хозяйка отрезала ей клок волос и сказала, что ее семья умрет, если она выйдет без спроса. Нашему волонтеру пришлось бежать в детский магазин, покупать бубен и трясти им вокруг девушки – отгонять злых духов.

– Торговля детьми – кто выступает в роли продавцов?

– Как родители, так и сотрудники детдомов, роддомов. Например, говорят роженице, что ребенок умер, а сами его уже в Даркнете продают бесплодной паре. И это для него еще счастливый исход – малышей продают как в трудовое рабство, так и в сексуальное. Показательный случай был несколько лет назад: женщина с психическим расстройством работала прислугой, а хозяйка пыталась продать ее ребенка. Мы наткнулись на объявление, связались с полицией и помогли задержать предприимчивую торговку.

– Как спасаются из рабства?

– Благодаря неравнодушным людям – 90% заявок по попрошайкам нам оставляют прохожие. Они подходят к нищим на улице, заводят беседу, узнают детали. Из секс-рабства уходят благодаря клиентам , которые пользуются девушками с низкой социальной ответственностью. А трудовых рабов находят родственники – тем удается дозвониться до них, они обращаются к нам, а мы – к правоохранителям.

– И как происходит процесс спасения?

– Довольно прозаично. Выезжаем на место и забираем потерпевших. Люди, использующие рабский труд, не всегда являются профессиональными преступниками и не лезут в конфликты. Более того, по нашему опыту, все, кто занимается противозаконными вещами, достаточно трусливы и ждать от них отпора или возмездия не стоит.

Подавая милостыню, вы, вероятнее всего, отдаете деньги мошеннику или рабу, считают представители «Альтернативы».

Месть сутенеров и эмоциональное выгорание



– Вам мстили за Вашу деятельность?

– Был случай, когда на меня напали у дома – три раза ударили ножом. Это был «сигнал» от сутенеров из Нигерии. Этот случай меня окрылил, а не запугал. Я понял, что занимаюсь правильным делом, за которое не страшно пострадать.

– А кто спонсирует «Альтернативу»?

– Это самый частый вопрос, который нам задают. Основная часть бюджета формируется из моих средств, я предприниматель. Кроме этого есть пожертвования и донаты. Это источник нестабильный и то понижается, то повышается. В среднем он приносит 15-20% от общего бюджета – 150-200 тысяч рублей в месяц. Удивительно, но людям проще откупиться от своей совести, кинув пару монет попрошайке. Не понимают, что этим они только спонсируют работорговцев. Впрочем, проблема рабства далека от большей части россиян, отсюда и ее масштабы.

– Как вообще появилась «Альтернатива»?

– В 2011 году знакомый сказал мне, что его родственник находится в рабстве в Дагестане. Я в это не особо поверил, но решил съездить с ним и в случае чего помочь. Помог. С тех пор помогаю и другим бедолагам. Изначально я не планировал заниматься этим долго, но теперь не могу представить свою жизнь без «Альтернативы».

– Не хочется всё бросить? Ведь не всегда же получается спасать людей?

– Не всегда. Как я уже говорил, у нас есть кладбище людей, которых мы не смогли спасти, к сожалению. Сейчас я менее остро реагирую на различные ситуации. Проще стало смириться с тем, что где-то умирают люди. Конечно, иногда хочется всё бросить, но проходит какое-то время и я снова на телефоне – делаю то, что должен, стараясь делать это лучше и лучше.

– Кто помогает Вам эмоционально не выгореть?

– Моя семья – мама, жена и двое детей. Супруга вообще наш главный волонтер, очень плотно занимается проектом, поддерживает меня, когда руки опускаются, и помогает двигаться дальше.