Похитителей не судят: кто попадает в рабство, сколько стоят дети и как запугивают секс-рабынь

Фото: «Альтернатива», Артем Жильцов.
Согласно данным организации Walk Free Foundation,
45,8 млн человек по всему миру находятся в современном рабстве. Последний индекс, оценивающий численность людей, живущих в неволе, выходил в 2018 году: на 143 млн россиян приходилось 794 тысячи рабов. Освобождением людей из рабства в нашей стране занимается общественная организация «Альтернатива». Мы поговорили с ее основателем, 29-летним Олегом Мельниковым, о том, как люди попадают в неволю, сколько стоит раб в России и насколько опасно для жизни выручать людей из рабства.
Недоказуемая статья и цены на инвалидов
– Рабство в России: масштаб проблемы?
– Масштаб проблемы посчитать довольно сложно. В нашей стране ежегодно пропадает от 80 до 120 тысяч человек. 5-7% пропавших оказываются в рабстве. Привлечь кого-либо к ответственности за это практически невозможно, несмотря на то, что в Уголовном кодексе РФ есть статья «Использование рабского труда». Это связано с тем, что в ней нет четкого определения, кого считать рабом. Из-за этого она практически недоказуема.
– Примеры из практики?
– Их много, и они одинаковые. Человек работает, допустим, в горах, сбегает оттуда и обращается в полицию. Говорит, что сбежал из рабства, а ему отвечают, что этого не докажешь: раз сбежал, значит, тебя не удерживали. Хозяин этого человека спокойно говорит правоохранителям, что не ограничивал свободу передвижений, следовательно, никак не нарушил закон. На этом всё, собственно, и заканчивается. Потерпевший рад свободе, а полиции не особо нужна возня с заранее недоказуемым делом.
– Какие у вас отношения с правоохранителями?
– Участковые или сотрудники ППС всегда относятся к нам с пренебрежением, мол, какие волонтеры, идите домой, не отнимайте у нас время. А вот высшие чины охотно идут на контакт, и благодаря их самоотверженной работе у нас получается помогать попавшим в беду.
За 10 лет нашей работы мы спасли около 1700 человек. До суда дошло только 30 уголовных дел.
И это как раз заслуга руководящих лиц в полиции. Одно из таких дел связано с Тульской областью
, кстати. Семья молдавских цыган в Ленинградской области держала в рабстве двух инвалидов и заставляла их попрошайничать. К одному из инвалидов как-то подошла женщина, начала расспрашивать его, как он оказался на улице, не силой ли его удерживают. После того как он сказал, что его и товарища держат в рабстве, она позвонила нам, а мы в полицию. В скором времени это дело будет передано в суд и виновные понесут заслуженное наказание.
– Как вообще человек попадает в рабство?
– В группе риска – обычные работяги из провинций
, которые едут в большие города в поисках лучшей жизни. Их гонят кредиты, потеря работы, тяжелая болезнь кого-то из родственников. Они просто не знают, как выстраивать трудовые отношения. Привыкли заключать договоры на словах и трудиться с минимальным соцпакетом. Когда им предлагают хорошую работу с проживанием и достойной оплатой, они готовы ехать куда угодно. Вербовщики предлагают им отметить успех, а наутро они уже просыпаются в рабстве. Причем не всегда «отмечание» связано с алкоголем.
Был случай, когда парня угостили чаем, после чего он очнулся в Ставропольском крае. Пас там овец полгода.
– Сколько стоит невольник в России?
– Дешевле всего – раб-мужчина, его можно приобрести за 30-35 тысяч рублей. Дороже всего стоит младенец – от 200 тысяч рублей. При этом пожилой человек или инвалид стоит в два раза дороже здорового мужчины – 70-90 тысяч рублей. Тут всё проще – чем жалостливее выглядит нищий, тем больше денег принесет он хозяину. Иногда стариков даже специально калечат и отправляют на выгодные точки.
Олег Мельников.
Куклы вуду и продажа детей
– Как выглядит современный работорговец?
– Это совершенно разные люди, нет типичного портрета. Например, «нищая мафия» в нашей стране контролируется цыганами. До 2007 года завозили инвалидов из Азии, потом переключились на старушек с Украины – славянская внешность приносила больше прибыли. Что касается трудового рабства, то оно есть, пожалуй, в любом регионе страны. Просто потому, что это кому-то экономически выгодно: сельское хозяйство, кустарное производство, разнорабочие в трудовых домах.
Страшно то, что люди не знают, что делать, когда у них забирают документы.
Терпят побои и унижения, так как считают, что без паспорта их истории никто не поверит. А ведь достаточно просто прийти в отдел полиции, написать заявление о выдаче/замене паспорта, рассказав, что старый отобрали.
Этого малыша пытались продать за 300 тысяч рублей. Сейчас «продавщица» отбывает срок в колонии.
– А кто контролирует секс-рабство в России?
– В России уникальная ситуация – у нас и вывозят девушек, и завозят. Такого нет ни в одной стране мира. 70% этого рынка держит нигерийская мафия. Оттуда под благовидными предлогами ежедневно везут толпы девушек для занятия проституцией. Им угрожают не только побоями, но и ...магией вуду! Как-то мы освобождали таких девушек, одна из них боялась переступить порог квартиры, потому что хозяйка отрезала ей клок волос и сказала, что ее семья умрет, если она выйдет без спроса. Нашему волонтеру пришлось бежать в детский магазин, покупать бубен и трясти им вокруг девушки – отгонять злых духов.
– Торговля детьми – кто выступает в роли продавцов?
– Как родители, так и сотрудники детдомов, роддомов. Например, говорят роженице, что ребенок умер, а сами его уже в Даркнете продают бесплодной паре. И это для него еще счастливый исход – малышей продают как в трудовое рабство, так и в сексуальное. Показательный случай был несколько лет назад: женщина с психическим расстройством работала прислугой, а хозяйка пыталась продать ее ребенка. Мы наткнулись на объявление, связались с полицией и помогли задержать предприимчивую торговку.
– Как спасаются из рабства?
– Благодаря неравнодушным людям – 90% заявок по попрошайкам нам оставляют прохожие. Они подходят к нищим на улице, заводят беседу, узнают детали. Из секс-рабства уходят благодаря клиентам
, которые пользуются девушками с низкой социальной ответственностью. А трудовых рабов находят родственники – тем удается дозвониться до них, они обращаются к нам, а мы – к правоохранителям.
– И как происходит процесс спасения?
– Довольно прозаично. Выезжаем на место и забираем потерпевших. Люди, использующие рабский труд, не всегда являются профессиональными преступниками и не лезут в конфликты. Более того, по нашему опыту, все, кто занимается противозаконными вещами, достаточно трусливы и ждать от них отпора или возмездия не стоит.
Подавая милостыню, вы, вероятнее всего, отдаете деньги мошеннику или рабу, считают представители «Альтернативы».
Месть сутенеров и эмоциональное выгорание
– Вам мстили за Вашу деятельность?
– Был случай, когда на меня напали у дома – три раза ударили ножом. Это был «сигнал» от сутенеров из Нигерии. Этот случай меня окрылил, а не запугал. Я понял, что занимаюсь правильным делом, за которое не страшно пострадать.
– А кто спонсирует «Альтернативу»?
– Это самый частый вопрос, который нам задают. Основная часть бюджета формируется из моих средств, я предприниматель. Кроме этого есть пожертвования и донаты. Это источник нестабильный и то понижается, то повышается. В среднем он приносит 15-20% от общего бюджета – 150-200 тысяч рублей в месяц. Удивительно, но людям проще откупиться от своей совести, кинув пару монет попрошайке. Не понимают, что этим они только спонсируют работорговцев. Впрочем, проблема рабства далека от большей части россиян, отсюда и ее масштабы.
– Как вообще появилась «Альтернатива»?
– В 2011 году знакомый сказал мне, что его родственник находится в рабстве в Дагестане. Я в это не особо поверил, но решил съездить с ним и в случае чего помочь. Помог. С тех пор помогаю и другим бедолагам. Изначально я не планировал заниматься этим долго, но теперь не могу представить свою жизнь без «Альтернативы».
– Не хочется всё бросить? Ведь не всегда же получается спасать людей?
– Не всегда. Как я уже говорил, у нас есть кладбище людей, которых мы не смогли спасти, к сожалению. Сейчас я менее остро реагирую на различные ситуации. Проще стало смириться с тем, что где-то умирают люди. Конечно, иногда хочется всё бросить, но проходит какое-то время и я снова на телефоне – делаю то, что должен, стараясь делать это лучше и лучше.
– Кто помогает Вам эмоционально не выгореть?
– Моя семья – мама, жена и двое детей. Супруга вообще наш главный волонтер, очень плотно занимается проектом, поддерживает меня, когда руки опускаются, и помогает двигаться дальше.
Комментарий эксперта:
Сергей Зубарев, адвокат
– Пленум Верховного суда Российской Федерации дает разъяснение по многим вопросам, но что касается статей 127, 127.1, 127.2 (незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда), то тут интересная ситуация. 24 декабря 2019 года вышло разъяснение пленума о судебной практике по вышеуказанным статьям, но оно абсолютно ничего не разъясняет, так как до суда данные дела практически не доходят. Из-за того, что статья редко встречается в практике, возникают сложности в ее обобщении. Ее нормы изложены весьма в сложной форме. Единственный выход – как-то изменить формулировки данной статьи, чтобы она заработала на практике, как это было сделано со статьей «Клевета», например, ведь раньше она не предусматривала лишение свободы.
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