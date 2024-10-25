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Москвич перевез в Кимовск свору собак: его питомцы заживо загрызли женщину
Скриншот с видео Ютуб-канала «Сельпо».

Москвич перевез в Кимовск свору собак: его питомцы заживо загрызли женщину

Разбирались, что привело к трагедии.

В 2009 году бывший военный Игорь З. перебрался из Москвы в Тульскую область. На переезд его сподвигла супруга: женщине надоел шум и гам от своры собак, которых Игорь приютил у них дома. Жена выставила ультиматум: либо она, либо животные. Поразмыслив, военный пенсионер переехал на окраину Кимовска, перетащив с собой около 60 питомцев.

— Во многих собак стреляли люди, судьба у них тяжелая, — рассказывал мужчина пару лет назад в интервью малоизвестному Ютуб-блогеру. — А тут раздолье для них. С едой проблем нет: покупаю обрезки разные, каши на мучке варю. Сам живу тем, что сдаю металл. Этого вполне хватает.

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Сарай, в котором живет Игорь З.

Так бы спокойно Игорь и продолжал жить в чистом поле, окруженный своей стаей и горами металлолома. Да вот только в этом году рядом с его обителью нашли три растерзанных собаками человеческих трупа. 

И если в первых двух случаях жертвы были обглоданы животными уже посмертно, то накануне собаки, предположительно, принадлежавшие Игорю, растерзали 59-летнюю местную жительницу — Татьяну Л.

— Таня работала на местном заводе, была одним из лучших токарей предприятия, — делятся знакомые Татьяны. — Ни слова плохого нельзя сказать о ней — добрая, светлая женщина. В день, когда произошло это горе, Таня собиралась в лес за шиповником. Лесополоса рядом — вот местные постоянно и ходят ягоды собирать. Её и нашли люди, которые тоже за шиповником ходили. Картина — как из фильма ужасов.

Ноги аж до костей обглоданы, жуть!

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К делу подключились СК и прокуратура. Согласно выводам экспертов, смерть Татьяны наступила в результате кровопотери от многочисленных укусов собак. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а прокуратура начала массовые проверки чиновников администраций  насколько законно и своевременно организован отлов бродячих собак. Проверки идут по всему региону. 

В ходе расследования уголовного дела Игоря З. доставили в местный отдел полиции. По нашей информации, мужчина неохотно сотрудничает со следствием, на него уже успели оформить протокол за мелкое хулиганство — матерился в отделе полиции. В настоящий момент более 50 питомцев Игоря отловили специалисты. Еще около десятка собак разбежались.

— Я раньше общался Игорем, пока он еще был более-менее адекватным, так скажем, — сообщил нам один из местных жителей. — Потом он совсем с этими собаками «поплыл», стало страшно приезжать в гости. Сейчас нас интересует вопрос: как он вообще обосновался в поле, занял участок, и ни у кого не возникло к нему вопросов? В Кимовске ходил слух, что Игоря покрывал какой-то товарищ в погонах, который обожал охотничьих собак. Мол, в обмен на спокойную жизнь Игорь разводил для него питомцев. 

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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле у главы регионального СК Владимира Усова. Следователи также дадут оценку бездействию должностных лиц Кимовской администрации в части предупреждения случаев нападения собак на людей.

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