По данным ведомства, цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило подробности удара по территории Украины минувшей ночью.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон»», - гласит официальное заявление.

Помимо перечисленного выше, применялись крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Удары наносились по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.