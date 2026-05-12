Кого накормят бесплатно в кафе пр. Ленина, 28 и за чей счет банкет, расскажем в репортаже с открытия.

Фото Алексея Пирязева.

Часто приезжие говорят, что туляки — злые. Теперь с этим точно можно поспорить, ведь 12 мая прямо в центре Тулы открылось бесплатное кафе для пенсионеров «Добродомик».

Кафе находится в доме № 28 по проспекту Ленина — недалеко от пересечения с улицей Каминского. «Добродомик» будет работать с 12.00 до 16.00. Зал рассчитан на четыре десятка людей, всего за смену в кафе предполагается обслужить около 300 человек.

Помощь здесь могут получить пенсионеры от 65 лет. При первом визите нужно предъявить документ для оформления карточки на обеды и заполнить заявку.

Партнеры проекта планируют также организовывать в кафе мероприятия, чтобы пожилые туляки могли проводить там досуг.

Заведение станет уютным пристанищем для всех пожилых людей 65+, где они смогут не только бесплатно поесть, но и провести время приятно и с пользой в кругу единомышленников.





По традиции «Добродомик» открывали сами посетители: из гостей выбрали счастливчика, который перерезал яркую ленточку.





Зал «Добродомика» рассчитан на 42 человека, но в честь открытия его стены буквально «трещали по швам». На празднике в заведении собралось около 50 пенсионеров, которых встречали организаторы и партнеры.

Для дорогих гостей приготовили праздничную программу и, конечно же, стол с угощениями на любой вкус. А еще у «Добродомика» есть свой гимн, который сегодня спели все вместе. Необычно и то, что всех приветствуют в кафе исключительно «обнимашками», ведь пожилым людям так часто не хватает именно человеческого тепла.





В Туле это заведение стало первым, а по России их уже 13. О создании «добросети» нам рассказала Александра Синяк, президент благотворительного фонда «Добродомик». История появления заведения похожа на добрую сказку.





В 2017 году Александре было 24 года, у нее на руках — двое детей. У дочери Александры диагноз «детский церебральный паралич». В то время девушка держала коммерческий бар. Однажды в него зашел дедушка, у которого не было денег на еду. Тогда, чтобы и не обидеть его, и накормить, Александра вместе с сотрудниками придумала несуществующую акцию — бесплатные обеды для ветеранов и блокадников. Дедушка очень обрадовался и стал приходить в бар каждый день. До тех пор, пока Александра не ушла в отпуск…

— Я предупредила новую сотрудницу обо всем, но забыла о дедушке. В итоге она взяла с него деньги за обед. Меня начала мучить совесть: всю неделю я засыпала и просыпалась с мыслью, как же мерзко мы поступили с пожилым человеком.

21 ноября 2017 года я решила повесить на дверь кафе объявление, что мы действительно кормим пенсионеров бесплатно. А на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где было около ста друзей, я написала: «В моём кафе пенсионеры обедают бесплатно». А утром я проснулась и увидела, что мой пост посмотрели больше 10 тысяч раз, 10 тысяч репостов, море комментариев!

Тогда возле бара стали выстраиваться желающие поесть бесплатно пенсионеры. В один момент бар оказался благотворительным и перестал приносить деньги. Через год у Александры арестовали все счета, у нее остались 72 микрозайма и куча кредитов.

— Я оказалась ниже дна. И тогда я решила: все правы, а я не права, я не смогу больше кормить людей. На тот момент к нам приезжало уже по 250 человек в день. Мне предстояло им отказать и закрыть двери.

И в этот момент моя дочка с ДЦП встала с инвалидного кресла и — криво-косо, но — пришла ко мне на кухню!

Это был знак для Александры, что она на правильном пути и «Добродомику» быть! Теперь она и ее команда дарят пожилым россиянам более 2500 обедов ежедневно.

— Система работает благодаря объединению неравнодушных предпринимателей, которые берут на себя аренду, коммунальные платежи и зарплаты сотрудникам. Продукты мы не закупаем — партнёры дарят нам гречку, рис и др. Огромную роль играют волонтёры: наш штат маленький (повар, помощник повара, администратор), а ежедневно в каждом кафе работает около пяти волонтёров. По России это сотни волонтёров каждый день. И конечно, поддержка неравнодушных людей. Это полностью народный проект благодарности старшему поколению, — рассказала Александра.





Руководитель проекта в Туле Алексей Кукета прошел пять лет испытаний, чтобы «Добродомик» открыл свои двери для посетителей. Чтобы кафе появилось, поучаствовали более 30 предпринимателей (мы перечисляли их здесь):

— Смотря на этих предпринимателей, понимаешь, что мир, действительно, не без добрых людей. Как бы сказала моя покойная бабушка, «в такие моменты убеждаешься, что бог на свете все-таки есть».

Каждый внес свой посильный вклад: кто-то помогал делать ремонт, кто-то покупал оборудование и мебель, а кто-то вызвался работать на кухне. Найти всех неравнодушных туляков можно в «уголке добра».





Ульяна и Максим Ващенко помогали в открытии «Добродомика» с самого начала: Ульяна разрабатывала дизайн, а Максим делал ремонт своими руками. Как говорит пара, в «Добродомике» они «живут» полтора года и планируют продолжать участие в проекте.

— Даже если мы этим проектом поможем хотя бы одному человеку в этом мире, это будет уже, считай, победа. Здесь же не только про обед, не только про еду. Для кого-то тарелка супа жизненно необходима, а кому-то нужно прийти и пообщаться, чтобы почувствовать себя нужным. Допустим, даже наши старички: они живут в хороших условиях, у них есть еда и все необходимое. Но мы на работе и не можем им уделять много времени, а здесь они уже не с внуками, а с людьми близкими по духу и по возрасту. Кажется, это необходимо всем людям в любом возрасте, — рассказали ребята.

Татьяна Кривоногова вызвалась работать в «Добродомике» на кухне:

— Я планирую часто приходить сюда и помогать. Мне здесь очень интересно: я знакомлюсь с новыми людьми, поддерживаю тех, кому нужна помощь, и дарю им настроение!

Туляк Петр Петрович попал на праздник случайно — увидел толпу на улице, проходя мимо. Зашел в кафе и не пожалел:

— Мне рассказали, что здесь будут заботиться об инвалидах и пенсионерах. Я рад, что у нас в городе появилось такое место: можно приходить, вкусно кушать и общаться. Обязательно буду приходить сюда с друзьями!

Проект будет рад любой финансовой и продуктовой поддержке. Уточнить детали и предложить помощь можно по телефону: +7 910 862-25-98, Алексей.

