Алексинец подстрелил участника СВО и сбежал в ДНР: суд огласил приговор

В Алексине 26-летний Сергей Галицкий признан виновным в покушении на убийство трех человек и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщат пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 23 февраля на улице Героев Алексинцев обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений открыл стрельбу из травматического пистолета.

Рядом находился 33-летний участник СВО, который приехал домой в отпуск. Он попытался пресечь противоправные действия хулигана и попросил убрать оружие. Завязался конфликт, преступник выстрелил мужчине в живот. Раненому оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает.

Двое местных жителей пытались задержать стрелка, но тот открыл огонь и смог уехать. Мужчины не пострадали. Тульские полицейские задержали преступника 16 марта на территории Донецкой Народной Республики.

Приговором суда Галицкому назначено наказание в виде 8 с половиной лет лишения свободы.