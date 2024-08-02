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Сенатор Савельев «заказал» партнера за растрату 1,6 млн рублей: он хотел заплатить убийце 10 млн

Сенатор Савельев «заказал» партнера за растрату 1,6 млн рублей: он хотел заплатить убийце 10 млн

Об этом пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»*

Громкое задержание сенатора Совфеда от Тульской области Дмитрия Савельева обрастает подробностями. В частности, стало известно, что жертвой несостоявшегося заказного убийства должен был стать бизнесмен Сергей И., отбывающий наказание в местах лишения свободы.

Два года назад Сергей И. был осуждён за растрату в особо крупном размере и получил три года колонии. Уточняется, что он потратил средства ООО «ОптоМониторинг», к которому имел отношение Савельев. По информации «ВЧК ОГПУ»*, речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, а деньги были списаны под предлогом командировочных.

За убийство экс-партнёра Савельев был готов заплатить 100 тысяч долларов – почти 10 млн рублей по курсу лета 2023 года, когда сенатор решил избавиться от Сергея И. Сам Савельев вину в инкриминируемом ему преступлении отрицает, а всё случившееся назвал провокацией.

За 2022 год член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев задекларировал 178 миллионов рублей дохода. Его супруга заработала  почти в 61 миллион рублей. Среди собственности – особняк в Англии площадью 489 кв. м., несколько земельных участков, отечественная «пятёрка», Range Rover и Harley-Davidson.

*Минюст России внёс телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» в реестр иноагентов.

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Тульская область
 

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