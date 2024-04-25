Двойное убийство ради миллионов: в Туле присяжные вынесли приговор мигранту

Мужчина задушил жителя Москвы, а через пару дней и его сожительницу.

В Тульском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла единодушно обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 46-летнего выходца из Республики Азербайджан, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина 3 марта 2023 года ехал на автомобиле по автодороге Р-92 Калуга — Орел в сторону Суворова вместе с 52-летним жителем Москвы. У пассажира с собой было 8,55 млн рублей после продажи квартиры.

Вблизи д. Крюковки водитель напал на москвича-миллионера, задушил его, а деньги забрал себе. Труп мужчина облил горючим веществом и поджег.

О том, что он вез москвича, могла догадаться 39-летняя сожительница последнего. Чтобы она не смогла бросить на него тень подозрения, 5 марта 2023 года злоумышленник вывез женщину на автомобиле к лесному массиву около деревни Брусны Одоевского района, где аналогичным способом убил, а труп сжег в целях затруднения опознания.

Вопрос о наказании виновного будет решен в ходе дальнейшего рассмотрения уголовного дела с учетом того, что коллегия присяжных признала его не заслуживающим снисхождения.

Отмечается, что мигранту может грозить пожизненное лишение свободы за совершенные преступления.

Следующее заседание по этому делу состоится 2 мая, сообщили Myslo в пресс-службе областного суда.