  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Двойное убийство ради миллионов: в Туле присяжные вынесли приговор мигранту - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Двойное убийство ради миллионов: в Туле присяжные вынесли приговор мигранту

Двойное убийство ради миллионов: в Туле присяжные вынесли приговор мигранту

Мужчина задушил жителя Москвы, а через пару дней и его сожительницу.

В Тульском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла единодушно обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 46-летнего выходца из Республики Азербайджан, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина 3 марта 2023 года ехал на автомобиле по автодороге Р-92 Калуга — Орел в сторону Суворова вместе с 52-летним жителем Москвы. У пассажира с собой было 8,55 млн рублей после продажи квартиры.

Вблизи д. Крюковки водитель напал на москвича-миллионера, задушил его, а деньги забрал себе. Труп мужчина облил горючим веществом и поджег.

О том, что он вез москвича, могла догадаться 39-летняя сожительница последнего. Чтобы она не смогла бросить на него тень подозрения, 5 марта 2023 года злоумышленник вывез женщину на автомобиле к лесному массиву около деревни Брусны Одоевского района, где аналогичным способом убил, а труп сжег в целях затруднения опознания.

Вопрос о наказании виновного будет решен в ходе дальнейшего рассмотрения уголовного дела с учетом того, что коллегия присяжных признала его не заслуживающим снисхождения.

Отмечается, что мигранту может грозить пожизненное лишение свободы за совершенные преступления.

Следующее заседание по этому делу состоится 2 мая, сообщили Myslo в пресс-службе областного суда.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:55 0
Другие статьи по темам
Событие
убийствоприговор
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Депутаты Тульской облдумы высоко оценили работу правительства региона
Депутаты Тульской облдумы высоко оценили работу правительства региона
В феврале в Тульской области смертность превысила рождаемость в 2,7 раза
В феврале в Тульской области смертность превысила рождаемость в 2,7 раза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.