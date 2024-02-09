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«Похулиганить, скажем так»: пиромана из Донского будут судить за поджоги и убийство

«Похулиганить, скажем так»: пиромана из Донского будут судить за поджоги и убийство

В результате пожара погибла женщина, пострадали 60 человек. Им причинен ущерб на сумму свыше 6,5 млн рублей.

29-летнего жителя города Донского Тульской области Евгения М. подозревают в убийстве из хулиганских побуждений и умышленном уничтожении имущества. В прошлом году он поджег три жилых дома и «заброшку» в Северо-Задонске. 

В ночь на 30 мая загорелись дома № 25-а и 12 по ул. Ленина, № 18 по ул. Горького и заброшенное здание на ул. Школьной. По предварительной версии, Евгений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заходил в подъезды домов, бросал в почтовые ящики подожженную бумагу, поджигал строительный мусор. Его задержали на следующий день. По информации Myslo, после совершения преступлений мужчина прятался дома, его укрывала мать. Когда по адресу жительства пришли оперативники, женщина уверяла: сына нет дома. Но обмануть полицию не получилось — мужчину задержали. 

Myslo приезжал в Донской и общался с пострадавшими жителями. Позже им выделили губернаторскую выплату на покупку жилья

2330132a-514e-4a11-a64b-b13c9486c5e9.jpgФото Сергея Старикова

Как оказалось, мужчина уже ранее был судим за поджоги и повреждение соседского автомобиля. Позже в его телефоне оперативники нашли безоговорочные улики. Оказалось, Евгений снимал на видео, как поджигал дома.

Сказал, что сожалеет…

Обвиняемый признал свою вину в инкриминируемых преступлениях. Региональный СК поделился видео с допросов.

По словам обвиняемого, дом на ул. Школьной выбрал по принципу: «Там нет окон, значит, не живут люди». Странная логика, с учетом того, что в трех других сгоревших домах жили несколько семей.

На вопрос следователя о том, зачем решил поджечь «заброшку», Евгений ответил: «Похулиганить, скажем так».

На следующем кадре — сгоревший дом на ул. Горького. Там в угарном дыму задохнулась 63-летняя Ольга Кожанова, а ее внучка выпрыгнула из окна, чтобы спастись. 

Как поджигал этот дом, Евгений рассказал в деталях: вошел в подъезд, приглядел ковер, лежащий на лестнице, чиркнул над его кончиком зажигалкой. Не использовал ни бензина, ни жидкости для розжига. Однако это не помешало огню от вспыхнувшего ковра распространиться по всему дому.

На вопрос следователя, что он думает о том, что из-за его «хулиганства» погиб человек и пострадало много людей, Евгений  ответил: «Сожалею».

Оказался вменяемым

По данному делу следователи провели около 20 судебных экспертиз. Среди них психолого-психиатрические, подтвердившие вменяемость обвиняемого. То есть полное отсутствие ментальных расстройств. 

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Потерпевшими признаны свыше 60 человек. Им причинен ущерб на общую сумму более 6,5 млн рублей.

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Донской район

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