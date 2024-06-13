Убийцу семьи из 4 человек заочно приговорили к пожизненному: Даниила Глинского уже девять лет ищет Интерпол

28 декабря 2015 года бывший служащий ВСУ зарезал Лилию и Михаила Сидорова, а также двух их детей.

В Туле 41-летний Даниил Глинский признан виновным в разбое и убийстве четырех человек. Преступление произошло еще 9 лет назад, но только в начале этого года дело было направлено в суд — после очередной генетической экспертизы следователи смогли доказать причастность Глинского к жестокому убийству.

Напомним, 30 декабря 2015 в одном из пабликов Алексина в соцсетях появился пост о пропаже семьи Сидоровых:

Знакомая семьи рассказала, что 28 декабря в 9.04 она созванивалась с Лилией и говорила с ней несколько минут. Ничто не предвещало беды: Лиля собиралась на утренник к сыну, он должен был начаться в 10.30. Но до школы женщина с детьми так и не дошла. Уже в 10.31 знакомая не смогла до неё дозвониться.

Вечером 30 декабря полицейские вскрыли квартиру на улице Тульской и в коридоре обнаружили трупы Лилии, её семилетнего сына и полуторагодовалой дочки. Судмедэксперты насчитают не менее 9 ножевых ранений на телах Лилии и Никиты. На теле Софии — 19. Все три жертвы, согласно выводам специалистов, были убиты утром 28 декабря

А на следующее утро в машине недалеко от собственного дома был обнаружен труп Михаила Сидорова — убийца шесть раз ударил его ножом в голову и шею. Его, по выводам судмедэкспертов, убили вечером 28 декабря.

Тогда же в розыск был объявлен знакомый Сидоровых — Даниил Глинский. Бывший служащий ВСУ спешно сбежал из Алексина ночью 29 декабря.

По версии следователей, на убийство он пошёл ради денег: из квартиры своих жертв Глинский утащил 300 000 рублей, пару золотых серег в форме колец стоимостью 30 000 рублей, золотой браслет стоимостью 100 000 рублей, золотую цепочку стоимостью 50 000 рублей, золотой кулон в виде креста стоимостью 30 000 рублей, мобильный телефон марки «Lenovo» в корпусе белого цвета стоимостью 8 000 рублей, мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе черного цвета стоимостью 500 рублей и планшет марки «LG» стоимостью 3 000 рублей. Общий ущерб составил 521 500 рублей.

Приговором суда Даниилу Глинскому, который находится в международном розыске, назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.