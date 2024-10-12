Появилось видео с места пожара на хлебозаводе «Авангард» в Туле

12 октября в Туле произошел пожар на хлебозаводе «Авангард». Загорелось производственное помещение на ул. Скуратовская.
Огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и 8 единиц техники.
Огонь охватил 800 квадратных метров производственного помещения.
12 октября в Туле произошел пожар на хлебозаводе «Авангард». Загорелось производственное помещение на ул. Скуратовская.
Огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и 8 единиц техники.
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