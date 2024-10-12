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Появилось видео с места пожара на хлебозаводе «Авангард» в Туле

Появилось видео с места пожара на хлебозаводе «Авангард» в Туле

Огонь охватил 800 квадратных метров производственного помещения.

12 октября в Туле произошел пожар на хлебозаводе «Авангард». Загорелось производственное помещение на ул. Скуратовская.

Огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и 8 единиц техники. 

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Автор:
сегодня, в 12:01 0
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Очевидцы: в Туле горит хлебозавод «Авангард»
Очевидцы: в Туле горит хлебозавод «Авангард»
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