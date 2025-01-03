За сутки в Тульской области потушено четыре пожара

Фото МЧС.

К счастью, пострадавших нет.

На улице Лесной в деревне Сизенево Дубенского района произошло возгорание в бане. От МЧС России привлекалось 10 огнеборцев и 3 единицы техники. В результате происшествия 2 этаж сгорел полностью, 1 этаж выгорел.

На улице Дорожной в деревне Турдей Воловского района загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия работали 9 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России. Постройка выгорела внутри.

На улице Железнодорожной в Узловой возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировали на 35 квадратах 13 огнеборцев и 4 единицы техники от МЧС России.

А на улице Центральной поселка Шахты-22 Новомосковска к тушению пожара в неэксплуатируемом сооружении привлекались 9 огнеборцев и 2 единицы техники. Строение выгорело внутри.

