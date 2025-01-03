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За сутки в Тульской области потушено четыре пожара
Фото МЧС.

За сутки в Тульской области потушено четыре пожара

К счастью, пострадавших нет.

На улице Лесной в деревне Сизенево Дубенского района произошло возгорание в бане. От МЧС России привлекалось 10 огнеборцев и 3 единицы техники. В результате происшествия 2 этаж сгорел полностью, 1 этаж выгорел.

На улице Дорожной в деревне Турдей Воловского района загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия работали 9 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России. Постройка выгорела внутри.

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На улице Железнодорожной в Узловой возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировали на 35 квадратах 13 огнеборцев и 4 единицы техники от МЧС России.

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А на улице Центральной поселка Шахты-22 Новомосковска к тушению пожара в неэксплуатируемом сооружении привлекались 9 огнеборцев и 2 единицы техники. Строение выгорело внутри. 
 

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Тульская область

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