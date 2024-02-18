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«Я не оттуда — Заходи тебе говорят»: силовики ночью ворвались в клуб «Типография»
Фото - кадр из видео «Осторожно, новости».

«Я не оттуда — Заходи тебе говорят»: силовики ночью ворвались в клуб «Типография»

Поводом стала safe space вечеринка про любовь, открытость и сексуальность.

Вечером 17 февраля клуб «Типография» запланировал отметить год с момента проведения safe space вечеринки про любовь, открытость и сексуальность. За это время состоялось 6 таких мероприятий.

Но отпраздновать первый День рождения «Amore party» не удалось — примерно в 01.30 нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

Граждане в касках, с автоматами и собаками или просто в гражданском, но балаклавах ворвались в помещение:

«Всем лежать! Иди сюда, сучара! Ты с кем так разговариваешь, говно?», — не стесняясь в выражениях, кричали прибывшие правоохранители.

Действуя весьма грубо и выражаясь нецензурно, насильно завели в помещение всех мужчин, которые стояли у входа «Типографии». Одного из них повалили в снег, несмотря на то, что он говорил, что не гость вечеринки:

— Я не оттуда.
— Заходи, ********!
— Я серьезно, меня там не было!
— Ты че дурак? Заходи тебе говорят.

Уложив на пол присутствующих в клубе, они принялись бить тех, кто это сделал «неправильно».

«Тех, кто лёг неправильно, били, нужно было лежать лицом в грязный пол с руками за спиной и выпрямленными ногами. Много людей в гражданском — мужчины и женщины — снимали видео на камеры и телефоны. Оскорбляли, били, заставляли петь гимн Тулы на камеру, спрашивали, какая ориентация. Потом начали всех уводить в коридор. Женщин поставили по стеночке, мужчин заставляли отжиматься и приседать. Если это выходило плохо, то грозили отправкой утром в зону боевых действий или избиением. После увезли многих в отдел. Ждали несколько часов пока оформляли протоколы. Потом отпустили», — рассказал один из участник вечерники в соцсетях.

По его словам, на всех в отделе составили протоколы по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

Оформляли документы на задержанных около трёх часов, все это время они стояли у стены с руками за головой, иногда им разрешали сесть на корточки.

По информации Myslo, силовики сразу нескольких ведомства действовали в рамках некого профилактического мероприятия. Происходящее в клубе некоторые снимали на видео, но силовиков это нисколько не смущало.

На одном из видео, опубликованном в Телеграм канале «Осторожно, новости», видно, что на улице на снегу лежит молодой человек. Над ним стоит человек в штатском, оскорбляет его и избивает ногами и руками. За происходящим безучастно наблюдает вооруженный мужчина в каске. Сложно сказать, в какому ведомству принадлежат они оба.

В УМВД Тульской области комментировать произошедшее отказались.

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