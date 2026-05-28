Он читает наизусть стихи, ходит на рынок за продуктами без охраны, три раза в неделю тягает железо и искренне считает себя обычным человеком. Знакомьтесь: Алексей Платонов, мэр Новомосковска.

Пунктуальный до минуты. Кабинет — как операционная: ничего лишнего, всё на своих местах. Пока видеограф настраивал свет перед интервью, глава города читал наизусть стихи Пушкина. Позже объяснил: мама была библиотекарем, поэтому любовь к книгам и привычка учить наизусть — с детства.

Мы поговорили с Алексеем Платоновым о характере Новомосковска, мужском воспитании, спорте, работе чиновников, городских мечтах и о том, почему он так и не уехал в Москву.

«Новомосковск — это люди с характером»

— Вы родились и выросли в Новомосковске. Сейчас вы мэр родного города. А что для вас «настоящий Новомосковск»?

— Люди. Они особенные — трудолюбивые, с харизмой и собственным мнением, которые точно знают, чего хотят. У Новомосковска есть свой дух. Центр города — это сталинский ампир, тут не один фильм снимали про 50–60-е годы прошлого века. И в каждом новомосковце есть любовь к городу и патриотизм.

Это очень интеллектуальные и образованные люди. Даже по количеству библиотек и людей, которые читают бумажные книги. Я это не просто так говорю — у меня мама библиотекарь. Я буквально вырос в библиотеке.

«У нас говорят: „Новомосковск не первый, но и не второй“»

— Особенные… Перефразируя Маяковского, у новомосковцев особенная гордость, на туляков они смотрят свысока?..

— Провокационный вопрос. Но не свысока. Тут скорее история. Город какое-то время входил в Московскую область, и для многих это важно. У нас даже есть фраза: «Новомосковск не первый, но и не второй».

У нас всегда была промышленность, работа, определенный уровень дохода. Мне иногда звонят руководители предприятий и спрашивают, нет ли кандидата на должность начальника отдела с зарплатой 250 тысяч рублей. Или начальника производства — на 350 тысяч.

Хлеб с маслом, двор и детство

— Каким вы помните город своего детства?

— Горбушка хлеба, намазанная подсолнечным маслом и посыпанная сахаром. Ты делишь её с друзьями, а потом вы всей компанией куда-то бежите, что-то придумываете, живёте во дворе с утра до вечера.

Сейчас такого почти нет. Не только в Новомосковске — везде.

Но я вообще считаю, что жизнь — это движение вперед. Если что-то снесли, значит, появится другое. Лучше. Я никогда не жалею о том, что уже случилось. Значит, так было нужно.

«Я сам работал на Детской железной дороге»

Когда Алексей Платонов говорит о городе, становится понятно: это не кабинетная любовь к территории. Это память человека, который здесь вырос.

Он легко начинает рассказывать про Детскую железную дорогу — и в этот момент уже не похож на чиновника.

— Школьником я сам там работал экскурсоводом. Рассказывал пассажирам про историю города, что находится справа и слева по ходу движения поезда. Таких детских железных дорог в России всего четыре.

По его словам, любимое место города — сквер имени 30-летия ВЛКСМ на ул. Московской. Там недавно сделали современное городское пространство. И получилось соприкосновение старого Новомосковска и нового. А еще — березовая роща, где собирается молодежь. Там приятно гулять, и когда сын приезжает из Москвы, вся семья идет туда.

— Взрослый парк тоже люблю. Там прекрасные спортивные площадки, фонтан. Там даже в десять вечера новомосковцы играют в волейбол и баскетбол.

«Для мужчины главное — где он работает и сколько зарабатывает»

— Ваш сын уехал из Новомосковска. А что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала?

— Да, сын учился в столице, теперь работает там. Это его выбор, но уехал он не год и не два назад. Сейчас ситуация изменилась. Новомосковск и особая экономическая зона уже конкурентны с Москвой по зарплатам. Для мужчины главное — где он работает и сколько зарабатывает.

Тратить по три часа на дорогу до Москвы ради тех же денег — зачем?

Мы развиваем инфраструктуру, общественные пространства. У нас кофеен разного формата уже почти столько же, сколько в Туле. Есть театр, кинотеатр, три ледовые арены.

Мне самому несколько раз предлагали переехать в Москву. Я не уехал. И ни разу об этом не пожалел.

«Чиновнику сегодня работать очень сложно»

— Вы пришли во власть из бизнеса. Это помогает?

— Нынешнему чиновнику работать очень сложно. Огромное количество ограничений. Можно придумать много хорошего — а деньги где?

Любой результат — это программа: федеральная, региональная, муниципальная. Есть условия вхождения, ограничения. И бюджет не резиновый.

Но у нас всё равно всё получится.

Город к 100-летию: без громких обещаний

Новомосковску скоро исполнится 100 лет. Но Алексей Платонов очень осторожен в обещаниях:

— Не хочу говорить того, что может не случиться. Но точно будет реконструкция Заводского района, капремонт ДК, появится музей химической промышленности. Оформим исток Дона.

— А фасады сталинок будут приведены в порядок к юбилею? Город красивый, но должен быть еще и ухоженным.

— В планах все это есть. Конечно, хочется, чтобы все фасады домов по ул. Московской и Комсомольской были безукоризненны. Будем стараться сделать по максимуму. Но ремонт любого фасада — это, во-первых, согласие жильцов; во-вторых — вхождение в программу. А это определенные ограничения.

— А если бы был неограниченный бюджет, что бы вы сделали к 100-летию города?

— Знаете, что когда-то в Новомосковске был аэропорт? Даже остановка сохранилась с таким названием. В 50–60-е годы на «кукурузнике» катали всех желающих. Были рейсы в Тулу и Москву. Вот на неограниченный бюджет можно аэропорт построить.

А еще одномоментно обновил бы всю инфраструктуру — дороги, тротуары, дворы. Причем капитально, с гарантией на 20 лет.

Сделал бы еще несколько скверов и парков, пару больших спорткомплексов. И обязательно крытый футбольный манеж! Он очень нужен, ведь у нас мощная футбольная команда «Химик». Наши ребята показывают хорошие результаты, некоторых покупают в Первую лигу. А если бы был манеж, это были бы другие горизонты. Но мы обязательно будем стремиться его построить.

«Меня раздражает, когда ломают новое»

— У вас любимое слово — «аккуратно». Как мэра, когда ходите по городу, ничего не раздражает? Вот мы проезжали по Новомосковску сегодня, а на газонах — трава по пояс…

— Увы, есть вещи, которые не нравятся. Не нравится, когда какие-то организации не выполняют свои обязанности. Я, когда гуляю по городу, фотографирую то, что не нравится, и отсылаю это ответственным лицам.

Но больше всего раздражает другое: когда открываешь новое общественное пространство — красивое, чистое, современное, — а в день открытия кто-то уже что-то сломал или исписал.

Нужно не только строить. Нужно еще уметь беречь.

Спорт, характер и железо

В кабинете у мэра висит грамота Федерации бодибилдеров России. И это не декорация.

— Я занимаюсь спортом с 17 лет. Люблю железо. Это характер, воля, преодоление себя. Маленькая победа — это когда ты в восемь утра заходишь в спортзал. Три раза в неделю. Несмотря ни на что.

В один зал ходит вся семья. Жена, кандидат физико-математических наук, сыновья тоже занимаются спортом.

— Как считаете, Новомосковск может стать спортивной столицей региона?

— В Новомосковске три ледовые арены, теннисные корты, ФОКи, бассейны. Новомосковск вообще очень спортивный город. В любом спортзале, фитнес-центре всегда много занимающихся.

А собственник спортзала, где занимается моя семья, планирует открывать еще один. Зал стал маловат для потока желающих. Это, кстати, напоминает мне мою юность, когда я ходил в небольшой зал с тренажерами и там всегда была очередь на них.

Сейчас востребованы открытые спортивные площадки для воркаута. Я это вижу во взрослом парке регулярно. И радует то, что занимаются физкультурой не только молодые, но и зрелые люди, и пенсионеры. Северная ходьба с палками — это вообще мастхэв для новомосковцев.

«Новомосковск — территория семейного счастья»

В конце разговора — неожиданно не про дороги, бюджеты и программы. Про семью.

— Губернатор Дмитрий Миляев говорит, что Тульская область — территория семейного счастья. А в чем лично для Вас секрет семейного счастья?

Алексей Платонов отвечает не задумываясь:

— Любовь и терпение друг к другу.

И уже потом, как глава города, продолжает:

— Чтобы люди создавали семьи и рожали детей, нужно достойное качество жизни. В Новомосковске есть работа с хорошей зарплатой. А значит — возможность содержать семью, строить планы, спокойно жить.

И я точно могу сказать: Новомосковск — территория семейного счастья.

«Ты же мэр!»

Пожалуй, лучше всего Алексея Платонова характеризует одна история.

Он любит ходить по городу пешком, заходить на рынок за продуктами. Иногда такие прогулки превращаются в стихийный прием жителей: люди подходят, спрашивают, жалуются, советуют.

И ему это нравится.

Однажды пожилая женщина увидела его на улице с пирожком с капустой и возмутилась:

— Ты же мэр! А идешь как обычный человек!

— Так я и есть обычный человек, — ответил он. — А кресло мэра — временное.

Досье myslo

Алексей Валерьевич Платонов

Родился в Новомосковске 28 февраля 1977 года.

Окончил НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева по специальности «химик-технолог», позже — РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление».

Занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял местное отделение «Опоры России», был депутатом Собрания депутатов Новомосковска.

В сентябре 2023 года стал главой Новомосковска.

Женат, двое сыновей, 23 и 15 лет. Считает себя трудоголиком.

На вопрос о том, что главное для семейного счастья, отвечает: «Любовь и терпение».