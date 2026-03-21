Ангелы Ладоги

Страна: Россия

Премьера: 23.04.2026

Режиссер: Александр Котт

Актеры: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин, Дирк Мартенс

Жанр: Боевик, Исторический, Драматический

Возрастные ограничения: 12+

В ноябре, в самом начале страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.