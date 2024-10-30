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Бывший главный транспортник Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в федеральный розыск

Бывший главный транспортник Тулы Алексей Хардыбакин объявлен в федеральный розыск

Экс-чиновника ищут уже три месяца.

Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин находится в федеральном розыске. Основанием для розыска послужило нарушение уголовного кодекса.

Напомним, Хардыбакин возглавил управление по транспорту и дорожному хозяйству в октябре прошлого года, после того как Дмитрий Ярцев ушел на повышение и стал первым заместителем главы администрации города. Свою должность он покинул по собственному желанию в начале августа. А уже через пару недель экс-чиновника объявили в розыск. 

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сегодня, в 11:54 +1
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