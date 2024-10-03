Расправа над инвалидом на улице Кутузова: суд арестовал двоих подростков на время следствия

Сегодня, 3 октября, в Пролетарском районном избрали меру пресечения в виде ареста двум несовершеннолетним тулякам. По версии стороны обвинения, они причастны к смерти 44-летнего инвалида на улице Кутузова в Туле. Третьему подозреваемому меру пресечения изберут лишь завтра — это связано с процессуальными формальностями.

Напомним, 28 сентября 44-летний мужчина, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, познакомился на сайте знакомств с молодым мужчиной (по имеющимся данным, потерпевший был нетрадиционной ориентации) и пригласил его в гости для совместного времяпрепровождения.

Но в квартиру потерпевшего явились разъяренные подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них избил жертву и нанес мужчине ножевое ранение. Остальные снимали процесс на камеру. Кроме этого, подозреваемые украли у потерпевшего мобильный телефон.

Спустя два дня пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

СК возбудил уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 162 УК РФ (разбой).

По информации нашего источника, подростки причисляли себя к националистам, и скинули видео расправы над инвалидом в закрытый чат в Telegram. Однако впоследствии они отказались от своих слов, заявив, что их не так поняли.

Myslo первым рассказал о дерзком преступлении. Подробности истории здесь.