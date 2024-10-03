  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Расправа над инвалидом на ул. Кутузова: суд арестовал троих подростков на время следствия - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Расправа над инвалидом на улице Кутузова: суд арестовал двоих подростков на время следствия
Фото Алексея Пирязева и Артема Жильцова.

Расправа над инвалидом на улице Кутузова: суд арестовал двоих подростков на время следствия

Старшему из обвиняемых — 16 лет.

Сегодня, 3 октября, в Пролетарском районном избрали меру пресечения в виде ареста двум несовершеннолетним тулякам. По версии стороны обвинения, они причастны к смерти 44-летнего инвалида на улице Кутузова в Туле. Третьему подозреваемому меру пресечения изберут лишь завтра — это связано с процессуальными формальностями.

Напомним, 28 сентября 44-летний мужчина, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, познакомился на сайте знакомств с молодым мужчиной (по имеющимся данным, потерпевший был нетрадиционной ориентации) и пригласил его в гости для совместного времяпрепровождения.

photo_2024-10-03_15-48-19.jpg

Но в квартиру потерпевшего явились разъяренные подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них избил жертву и нанес мужчине ножевое ранение. Остальные снимали процесс на камеру. Кроме этого, подозреваемые украли у потерпевшего мобильный телефон.

Спустя два дня пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

СК возбудил уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 162 УК РФ (разбой).

photo_2024-10-03_15-46-31.jpg

По информации нашего источника, подростки причисляли себя к националистам, и скинули видео расправы над инвалидом в закрытый чат в Telegram. Однако впоследствии они отказались от своих слов, заявив, что их не так поняли.

Myslo первым рассказал о дерзком преступлении. Подробности истории здесь.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
убийство инвалида
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В пос. Торхово ищут 68-летнего Анатолия Антипова
В пос. Торхово ищут 68-летнего Анатолия Антипова
Южная часть Тулы встала в «багровых» пробках из-за нескольких ДТП
Южная часть Тулы встала в «багровых» пробках из-за нескольких ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.