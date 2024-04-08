Серийный поджигатель домов в Донском отправится в колонию на 20 лет

Чуть меньше года назад в мкр-не Северо-Задонск г. Донского за одну ночь сгорело 4 дома, погибла женщина, пострадал мужчина. Нанесенный ущерб составил более 6,5 миллиона рублей. Виновника происшествия задержали моментально: пьяного мужчину, устроившего поджоги, полицейские обнаружили преспокойно спящим у себя дома. 29-летний Евгений Мингалеев. сразу же признал вину, заявив, что просто хотел немного «похулиганить» и очень сожалеет о содеянном.

Накануне оглашения приговора Myslo поговорил с отцом поджигателя, потерпевшими и очевидцами. Подробности этой дикой истории — в нашем материале.

«Баб Галь, закрывайся, а то угоришь!»

Галина Киселёва, проживающая в доме № 25-а по улице Ленина, в мельчайших деталях помнит ночь поджога. Женщина, которая из-за болезни с трудом передвигается по квартире, говорит, что даже слышала, как поджигатель ходил по коридору, но подумала, что это кто-то из соседей вышел покурить:

— Долго не могла уснуть в ту ночь, еще как нарочно, в коридоре топали, стенки задевали. Я посчитала, что кто-то из жильцов перебрал слегка, выходил на перекур и координацию терял.

А сейчас понимаю: это тот дуралей искал, что ему поджечь.

Только начала проваливаться в сон, так потянуло краской жженой. Я доковыляла до двери, распахнула её — а там черный мрак, клубы дыма. Слышу, сосед кричит: «Баб Галь, закрывайся скорее, а то угоришь!» Ну, я окошко приоткрыла на проветривание, а соседи минут за 20 пламя и потушили.

Галина Павловна вспоминает, что уже утром, обсуждая случившееся, её соседка заявила, что тоже слышала грохот в районе трёх утра: Евгений М., вероятно, пытался попасть на чердак, но не смог справиться с дверью.

— Так она тоже посчитала, что это кто-то из жителей, и не стала проверять. Глядишь, если бы мы пораньше спохватились, смогли бы остановить парня. Казалось бы, после такой беды нам бы замки поменять, но нет. Как нараспашку стояло все, так и стоит до сих пор. А еще ребята из УК обещали побелить стены и навести порядок в коридоре, но прошёл год, а ничего не изменилось — закопченные стены и обгоревшие потолки, — подытоживает женщина.

Смерть женщины, спасение ребёнка

А вот в жилом бараке на четыре семьи на ул. Ленина, 12 Евгений Мингалеев сумел добраться до второго этажа — поджег там вещи, сложенные на тумбочке в коридоре. При этом пьяного мужчину никто из жителей не слышал:

— Проснулись от жуткого грохота — рухнуло перекрытие. Открываю дверь квартиры — а в лицо черный дым. Позвонили в экстренные службы — слава богу, приехали быстро, никто не пострадал. Пожарные эвакуировали людей, потом пламя погасили. Старенький барак такого пожара, разумеется, не пережил. После случившегося все четыре семьи расселили, — рассказал Myslo один из жителей сгоревшего дома.

А в доме № 18 по улице Горького, который только-только привели в порядок в рамках капитального ремонта, Мингалеев поджег ковёр, висевший на лестнице. В результате пожара рухнула крыша здания, дом выгорел полностью.

— Горело так, что огонь грозил перекинуться на близлежащие гаражи, — делятся с Myslo очевидцы происшествия. — Пламя охватило окна, двери — люди кричали, не могли выбраться из огненного плена. Мы помогали вылезать потерпевшим через окна.

К сожалению, спаслись не все — одна пенсионерка не смогла выбраться из квартиры.

63-летняя Ольга Кожанова погибла. Женщина трудилась уборщицей в музыкальной школе. В момент пожара в квартире с пенсионеркой находилась внучка. Услышав крик бабушки, девочка побежала к ней в зал, но там уже все было в дыму. Чтобы спастись, девочка выпрыгнула в окно.

«Из моего сына сделали какого-то психопата»

Последний вызов в ту ночь спасатели получили в 4.47: на улице Школьной, 9 полыхало заброшенное здание. Здесь обошлось без пострадавших. Согласно материалам уголовного дела, запалив тут строительный мусор, изрядно утомившийся Евгений Мингалеев отправился домой.

— Мы приехали в Северо-Задонск в районе 7 утра. Пока выстроили маршрут поджигателя, пока отсмотрели камеры и установили его личность, прошло часа 3-4. Пришли к нему домой, а он еще спит — завалился на боковую прямо в пропахшей кострищем одежде. Он ничего не отрицал, спокойно пояснил, что пьяным шел мимо дома приятеля. Вспомнил, что они поссорились, и решил отомстить ему вот так. Сделанное ему понравилось, и он отправился дальше жечь дома, — сообщил Myslo источник из правоохранительных органов.

Знакомые Евгения в один голос заявляют: никогда в жизни не могли представить, что парень может оказаться замешанным в такой истории. Говорят, он был замечательным отцом, трудился на нескольких работах.

— Женя не был каким-то пьяницей и бездельником, всегда работал — каменщиком, сварщиком, плотником, — рассказал отец Евгения Валерий. — Руки у него просто золотые. Пиво пил, не без этого, но каждое утро просыпался в 6 утра и шёл на работу. На него сильно повлияла смерть дедушки и развод с женой. Он её любил, а она его нет. Из-за этого Женька горевал и к бутылке стал чаще прикладываться.

По словам Валерия, на поджоги его сына спровоцировал товарищ, с которым он распивал алкоголь в вечер накануне трагедии. Мол, подзуживал Евгения выпустить пар таким образом. А тот взял и послушался:

— В результате тот товарищ вышел сухим из воды, а из моего сына сделали какого-то психопата.

В СМИ пишут, что он пироман, но это ведь расстройство психическое. А экспертиза показала, что он вменяемый!

Я не могу объяснить, почему он это натворил.

Говорите, что он ранее был судим за поджог, а у него было только хулиганство — машину истыкал отверткой. Вообще, много ложной информации озвучивается: даже главный следователь региона заявил, что все поджоги Женя фиксировал на телефон и видео являются важнейшими уликами. А в материалах дела телефон вообще не проходит: Женю видели потерпевшие, и на камерах запечатлены его передвижения. А вы все пишете, что вам говорят следователи, грязь льёте...

По нашей информации, уже находясь в СИЗО, Мингалеев разослал всем пострадавшим от его действий письма с извинениями. Кроме этого, в ходе расследования мужчина признал вину в убийстве из хулиганских побуждений и умышленном уничтожении имущества. В ходе прений сторона обвинения запросила для Евгения 25 лет колонии. В своем последнем слове мужчина заявил, что готов искупить вину на СВО.

Сегодня, 9 апреля, приговором суда Евгений Мингалеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), п.п. «е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).