«Сын плакал и не хотел успокаиваться. Ударил его ножом и ушёл»: в Туле суд избрал меру пресечения убийце ребенка

Сегодня, 6 декабря, Ленинский районный суд избрал меру пресечения 38-летнему туляку Андрею Е. Мужчина обвиняется в убийстве собственного сына.

По информации Myslo, Андрей, страдающий психическим расстройством, познакомился с матерью своего ребёнка в соцсетях. При этом мужчина скрыл от женщины тот факт, что с 2012 года стоит на учёте в психиатрической клинике. Анастасия узнала об этом только спустя время от его родителей, когда Андрей попытался покончить с собой. Мужчину спасли и отправили на стационарное лечение. Несмотря на такой бэкграунд возлюбленного, Анастасия продолжила выстраивать с ним отношения и даже родила ему сына.

— Абсолютно нормальный в быту мужик, никаких заскоков за ним не наблюдали. По некоторым сразу видно, что не все в порядке с головой, а Андрей — самый обычный человек, — в один голос утверждают знакомые и соседи мужчины.

Однако спустя какое-то время Андрей и Анастасия разошлись. При этом женщина сохранила отличные отношения со свёкром и свекровью — нередко просила их посидеть с ребёнком. Так что Андрей часто виделся с сыном: после разрыва с Анастасией безработный мужчина жил в квартире родителей.

С 27 ноября мальчик жил у родителей Андрея: мама взяла подработку, а ребенка оставила им.

4 декабря бабушка и дедушка отлучились из дома, оставив внука под присмотром Андрея. Около 17.00 Андрей позвонил маме и резким тоном заявил, что сын разыгрался и не хочет ложиться спать. После чего бросил трубку и больше не отвечал на телефонные звонки.

Вернувшись в квартиру, дедушка с бабушкой обнаружили в одной из комнат окровавленное тело внука. Вызвали полицию и скорую, но медикам не удалось спасти жизнь малыша, которому совсем недавно исполнился 1 год и 10 месяцев.

— Сын бесился и не ложился спать. бесился, прыгал на кровати. Из-за этого у меня возникла к нему личная неприязнь. Я ударил его ножом, а потом ушёл из дома, — рассказывал позже следователям Андрей Е.

Сбежав из квартиры, мужчина какое-то время слонялся по району, а потом забрел в заснеженное поле, где в который раз попытался свести счёты с жизнью. Там его спустя пару часов и обнаружили правоохранители, которые вызвали на место бригаду скорой помощи.

Мужчине оказали помощь и госпитализировали, после чего доставили на допрос к следователям. Уже в кабинете сотрудников Следственного комитета Андрей Е. признал вину в совершенном преступлении в полном объёме.

— Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящий момент следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей, провели следственные действия с обвиняемым, — рассказали Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета.

6 декабря Андрею Е. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 февраля. Если экспертиза признает его вменяемым, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Напомним, несколько месяцев назад за аналогичное преступление в Туле осудили 35-летнего Максима Шапочкина. На протяжении месяца он систематически унижал и избивал шестилетнего пасынка. А 31 января 2023 года дома в Варваровке зверски избил его руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Приговором суда Шапочкину было назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы.