Родители пытались спасти детей, но это было невозможно: новые подробности страшного пожара в Киреевском районе

Фото Алексея Пирязева.

Двор возле крайнего дома в деревне Демидовке усыпан обгоревшими игрушками, одиноко стоит детская коляска, кое-где валяются подъеденные огнем кофточки и платья. Обугленные оконные проемы кажутся бездонными черными дырами. В единственной комнате напротив печки — лишь пружины и куски наполнителя — все, что осталось от дивана.

На улице возле калитки — стихийный мемориал из пары игрушек, букета цветов и горстки конфет. Трагедия, случившаяся здесь в ночь на воскресенье, унесла жизни троих детей.

Страшно представить, что испытали родители, — в момент пожара они находились возле дома, но спасти малышей у них не было ни малейшей возможности.

Пожар начался ночью 19 октября. В 23.21 диспетчеру Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме. На место выдвинулись шесть пожарных расчетов.

Когда первые машины были на месте, дом уже полыхал. На борьбу с открытым огнем у пожарных ушло больше часа. Для доступа внутрь пришлось разбирать крышу. Пламя удалось потушить только в 00.55.

«Имеются пострадавшие. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля дома, дом выгорел внутри», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Сухая, безликая формулировка сообщает о чудовищной случайности, жертвой которой стала 8-летнаяя девочка и два её брата — 3 и 4 лет. От дома в 48 кв. м остались лишь стены.

По факту случившегося следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Главные и единственные подозреваемые — родители. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что семья была благополучной и не состояла на учете.

По информации Myslo, глава семейства работает слесарем на заводе в Туле, мама занималась воспитанием детей. Этот дом семья купила в качестве дачи в мае этого года. В деревне Демидовке не более десятка домов, во всех — печное отопление.

В пятницу, 18 октября, вся семья отправилась за город на выходные. Вечером субботы, около девяти часов, родители уложили детей спать, а сами, чтобы не мешать им, вышли на приусадебный участок — в доме только одна общая жилая комната.

Проведя некоторое время на свежем воздухе, муж с женой сели в припаркованную у дома машину. Из нее супруги и увидели, что в доме почему-то не горит свет, хотя они, уходя, оставляли его включенным.

Пошли посмотреть, в чем причина. Дым они сразу не заметили в темноте — в деревне нет уличного освещения. Супруг открыл входную дверь и хотел было зайти, но путь ему преградил густой дым. В отчаянии женщина разбила окно, чтобы попытаться спасти детей, но и это не помогло. Родители вызвали пожарных. От притока кислорода в комнату огонь полыхнул еще быстрее.

Позже в ряде СМИ появятся сообщения и заголовки: «Родители бухали в другом доме, детей бросили». Основанием для такой информации стали уверенные заявления некой местной жительницы Ларисы в соцсетях: «Родителей уже задержали, они бухали где-то в другом доме. Проходили медосвидетельствование, были пьяные оба».

Лариса — работница Киреевской ЦРБ, куда родителей действительно доставляли на медосвидетельствование. Правда, сама она не имеет к истории никакого отношения: Лариса не вела прием супругов в больнице и вообще никоим образом не знакома с семьей — такие подробности она выдавала со ссылкой на каких-то своих коллег.

Пользователи соцсетей «экспертное» заявление женщины восприняли как команду «фас» и активно принялись разглагольствовать о бездействии, алкоголизме, равнодушии и других пороках родителей. Позже к беседам в нескольких пабликах подключилась некая знакомая судмедэкспертов, которые тоже якобы поведали ей о том, что родители детей вечером субботы употребляли алкоголь.

Myslo проверил эту информацию. Вряд ли в этом случае уместно грубое слово «бухали»: степень опьянения у обоих родителей была незначительной.

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области сообщили: медосвидетельствование родителей показало в крови 0,3 и 0,5 промилле. Это на уровне бокала вина или бутылки пива.

«Семья характеризуется положительно», — подчеркнули в ведомстве.

Что привело к трагедии, сейчас уточняется. На месте уже побывала испытательная пожарная лаборатория. Одна из возможных причин случившегося — то самое печное отопление. Оно могло быть неисправным. Случайно вылетевшая из печи искра вполне могла спровоцировать пожар в старом доме.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ход и результаты находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.