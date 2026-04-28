  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Не одна дома 3. Выпускной - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Не одна дома 3. Выпускной

Не одна дома 3. Выпускной

Страна:
Россия
 
Премьера:
21.05.2026
 
Режиссер:
Митрий Семенов-Алейников
  
Актеры:
Милана Хаметова, Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Сергей Пукита, Роман Курцын, Георгий Волчек, Григорий Дудник, Арман Давтян, Янина Малинчик
  
Жанр:
Комедия, Приключение, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
108 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.

0
Касса
Несси. Чудище из Лохх-Несс
3 - 20 мая
Алмаз Синема
Паранормальное явление. Сеул
12 - 20 мая
Люксор Тула
Холостяк в Италии
2 - 20 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Ангелы Ладоги
19 апреля - 20 мая
Люксор Тула
Вальс со смертью
5 февраля - 20 мая
Майский
Мульт в кино. Выпуск №195. Билеты в лето
16 - 20 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.