Не одна дома 3. Выпускной

Страна: Россия

Премьера: 21.05.2026

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников

Актеры: Милана Хаметова, Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Сергей Пукита, Роман Курцын, Георгий Волчек, Григорий Дудник, Арман Давтян, Янина Малинчик

Жанр: Комедия, Приключение, CategoryForKids

Продолжительноcть: 108 минут

Возрастные ограничения: 6+

Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.