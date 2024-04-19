Жестокое убийство семьи в Алексине: суд рассмотрит резонансное дело без обвиняемого

Даниил Глинский, подозреваемый в убийстве. Фото vk.com.

Первый отдел СУ СКР по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении Даниила Глинского. По версии следствия, мужчина причастен к убийству четырех лиц, в том числе двух малолетних.

Жестокое убийство семьи произошло 28 декабря 2015 года в одном из многоквартирных домов Алексина. Обвиняемый в целях завладения имуществом знакомой ему семьи убил 30-летнюю женщину и ее двоих детей: полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика. Жертвы скончались он множественных ножевых ран на месте преступления. Мужчина забрал 300 тыс. руб., ювелирные украшения и мобильные телефоны.

В тот же день он встретился с мужем пострадавшей. Тот ничего не знал о случившемся. Злоумышленник ударил мужчину острым предметом в лицо и шею. От полученных ран потерпевший скончался в салоне автомобиля.

Тела убитых обнаружили спустя несколько дней. В это время подозреваемый уже успел скрыться, уехав из Тульской области.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления гражданина Украины Даниила Глинского, который также, как и убитая им семья, являлся беженцем и проживал на территории Алексина, — отметили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Несмотря на значительный объем собранных материалов, сказать однозначно о причастности Глинского к преступлению долго не могли. Следователи, криминалисты и оперативники подробно допрашивали свидетелей, проводили ряд судебных экспертиз.

— Собрать веские доказательства удалось благодаря проведенной в начале 2024 года Судебно-экспертным центром СК России дополнительной генетической судебной экспертизе. С помощью современных экспертных возможностей на тех предметах, что изъяли в 2015 году с мест преступлений, обнаружили биологические следы, свидетельствующие о причастности Глинского к их совершению.

Известно, что обвиняемый вернулся в Украину. В настоящее время он находится в международном розыске. Следователем заочно вынесено постановление о привлечении Глинского в качестве обвиняемого.



Даниил Глинский служил в ВСУ. Фото предоставлено УМВД России по Тульской области.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого.