Подробности стрельбы в Алексине: предприниматель ранил участника СВО, который находился в отпуске

Алексинские следователи СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы у кафе «Встреча» на ул. Героев Алексинцев.

Следствием установлено, что подозреваемый находился в состоянии опьянения и из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух из пистолета.

— Противоправное поведение молодого человека заметил 33-летний участник СВО, который находился в городе в связи с отпуском. Осознавая общественную опасность такого поведения, мужчина попытался пресечь противоправные действия подозреваемого и попросил убрать оружие. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый выстрелил в область живота мужчины.

Свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь, — сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, полиция разыскивает за совершение преступления Галицкого Сергея Валериевича, 1997 г. р. Видели его? Сообщите по телефонам: +7-48753-4-00-02, +7-487534-12-39.