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  4. Суд огласил приговор Геннадию Эйриху: 16 лет колонии и что-то еще - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Дело Эйриха: экс-управляющий поселком Солнечным получил 13 лет колонии строгого режима
Фото Артема Жильцова.

Дело Эйриха: экс-управляющий поселком Солнечным получил 13 лет колонии строгого режима

Судебный процесс длился долгих 7 месяцев.

Сегодня, 7 ноября, Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Геннадия Эйриха. 54-летний мужчина признан виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве. 

Напомним, жители коттеджного поселка Солнечного на протяжении нескольких лет страдали от самоуправства управляющего поселком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. В качестве потерпевших по данному делу признано 20 человек, а в самом деле фигурирует 31 эпизод.

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Сторона обвинения запрашивала для Геннадия Эйриха 16 лет колонии.

Приговором суду Эйриху назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Отметим, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:20 +9
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