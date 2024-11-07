Дело Эйриха: экс-управляющий поселком Солнечным получил 13 лет колонии строгого режима

Фото Артема Жильцова.

Сегодня, 7 ноября, Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Геннадия Эйриха. 54-летний мужчина признан виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве.

Напомним, жители коттеджного поселка Солнечного на протяжении нескольких лет страдали от самоуправства управляющего поселком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. В качестве потерпевших по данному делу признано 20 человек, а в самом деле фигурирует 31 эпизод.

Сторона обвинения запрашивала для Геннадия Эйриха 16 лет колонии.

Приговором суду Эйриху назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Отметим, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.