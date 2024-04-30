Кровь за кров. Черный риелтор убил семейную пару и сжег их трупы 

90-е никуда не уходили. Рассказываем подробности жестокого преступления, вердикт по которому недавно огласили в Тульском областном суде.

В начале марта 2023 года в лесу рядом с деревней Крюковка Суворовского района местный житель обнаружил обугленный труп. Потерпевшим оказался 52-летний москвич Дмитрий Акимов. Спустя пару дней около деревни Брусна Одоевского района найдут сожженные останки его жены — 39-летней Татьяны Кузнецовой. Подозреваемого в двойном убийстве задержали 8 марта: 46-летний Рафаил Махмудов, неоднократно ранее попадавший в поле зрения правоохранителей, «засветился» на камерах дорожного движения в одном автомобиле со своими жертвами.

Семейный бизнес

Летом 2022 года Махмудов освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество. По нашей информации, мужчина являлся участником банды черных риелторов Махмудовых-Гасымовых, которые с 2009 года лишали жилья пенсионеров и социально неблагополучных граждан Москвы (алкоголиков, наркоманов, страдающих психическими заболеваниями). Адреса и контакты таких людей, как правило, преступники узнавали с помощью недобросовестных сотрудников правоохранительных органов или работников ЖКХ.

— Людям предлагали «отдохнуть» от столичной жизни и переехать куда-нибудь подальше — туда, где цены не такие кусачие да и жизнь попроще, — рассказывает Myslo источник из правоохранительных органов. — В лучшем случае потерпевших сразу после оформления сделки по продаже квартиры увозили в глухую деревню в заброшенную лачугу в Смоленской области.

В худшем — просто убивали. Тела нескольких жертв до сих пор не найдены.

Большую часть банды арестовали и осудили на серьезные сроки в 2017 году. Но часть преступников смогла скрыться от следствия. Продолжали заниматься этим «бизнесом», но не в таких, скажем, объемах работали.



Дом, в котором жила погибшая семья.

Оказавшись на воле, Рафаил недолго сидел без дела: уже в начале осени ему поручили «помочь с выселением» двух москвичей — Дмитрия Акимова и Татьяны Кузнецовой. Пара, проживавшая в уютной высотке на улице Фрязевской рядом с усадьбой Кусково, злоупотребляла спиртным, так что втереться к ним в доверие оказалось очень легко.

— Слово за слово, стопка за стопкой — и вот уже Акимов даёт согласие на продажу жилплощади, — продолжает наш источник. — Стоит отметить, что эту пару нельзя назвать какими-то совсем уж опустившимися алкоголиками. У Акимова имелось несколько судимостей, на работу его не брали, так что он, как и жена, перебивался случайными заработками. И подработки они искали постоянно, не все время находились в алкогольном делирии. Махмудов давил на то, что на периферии будет легче с работой, обещал подыскать дешевое жилье.

И к ноябрю 2022 года сумел убедить их продать квартиру в центре Москвы и перебраться на ПМЖ в Суворов.



Дом, в который потерпевшие переехали из Москвы.

Сделка и жестокая расправа

Новая жилплощадь Акимова и Кузнецовой оказалась крохотной комнатушкой на улице Тульской. Стремясь отгородить москвичей от родственников, Махмудов заявил, что будет жить с ними до тех пор, пока не состоится сделка по продаже квартиры Дмитрия.

— В Суворове он уже основательно принялся спаивать жертв, — говорит наш источник. — А чтобы не скучать, устроился в такси — благо машина была своя. Потом нашел себе девушку, которая стала жить вместе с ними.

Махмудов — довольно обаятельный персонаж, поэтому у его возлюбленной даже тени подозрения не возникало, чем он занимается.

Сказал ей, что помогает друзьям освоиться в чужом городе, пока в их столичной квартире идет ремонт. Больше она не задавала вопросов, почему они продолжают жить «дружной семьей».



Акимов вместе с риелтором снимает деньги в банке.

Квартиру Акимова удалось продать 28 февраля 2023 года за 8 миллионов 550 тысяч рублей. 2 марта деньги поступили на счёт мужчины, и уже на следующий день Махмудов лично отвёз Дмитрия в столицу. Проследил, чтобы тот снял в банке все до копейки, а по дороге в Москву и обратно подсовывал Акимову алкоголь.

— По сути, поставив подпись в документах о сделке, Акимов подписал смертный приговор себе и жене, — заявляет наш источник.— С родственниками они контакты поддерживать перестали, в Суворове их никто не знал и вряд ли бы хватился. Поэтому 3 марта, возвращаясь в Суворов, Махмудов остановил машину в лесополосе, исподтишка ударил пьяного Акимова по голове.

Тот потерял сознание, после чего преступник задушил его. Вытащил тело из салона, облил горючим и сжёг.

Вернулся в квартиру к Кузнецовой и заявил ей, что Дмитрия призвали на СВО. Организовал гулянку — отметить благое дело. А спустя пару дней Махмудов сказал Татьяне, что появилась возможность попрощаться с мужем. Пьяную посадил в машину, отвез в Одоевский район, где точно так же задушил, а потом сжег.

Версия преступника и решение присяжных

Уже на скамье подсудимых, старательно пряча лицо от журналистов, Рафаил Махмудов отчаянно отрицал причастность к двум хладнокровным убийствам. Говорил, что единственное, в чем он виноват, — так это в том, что «отвозил своих добрых друзей — Димку с Танюшей» на встречи с их таинственными знакомыми:

— Я абсолютно невиновен! Два года назад меня случайные знакомые попросили пожить с Таней и Димой. Мол, просто, побудь с ними, проследи, чтоб не пили особо. Я человек отзывчивый, поэтому и рванул в Суворов.

Помню, 2 марта Дима утром на кухне плакал, говорил, что ему покойный отец снился и звал к себе.

Я сказал: «Может, тогда не поедем за деньгами пока в Москву?», но он настоял. А на обратной дороге попросил высадить его в ранее незнакомом месте — там его ждали какие-то друзья. Больше я его не видел.





Абсолютно идентично Рафаил описывал и исчезновение Татьяны Кузнецовой. Якобы она попросила отвезти её на встречу с товарищами и не ждать возвращения:

— Я выполнял просьбы людей и оказался в суде! А 8 марта 2023 года в квартиру пришли четыре здоровых мужика из угрозыска, полчаса молчали, потом спросили, знаю ли я Акимова с Кузнецовой. А как не знать, если мы одну крышу над головой делили? Поэтому я без всяких вопросов поехал в отдел, переживал за их судьбу!

Впрочем, несмотря на такие «искренние» показания, 25 апреля 2024 года коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу Рафаила Махмудова. На основании вердикта суд должен был вынести ему приговор сегодня, 2 мая. Однако из-за отпуска адвоката Махмудова заседание было перенесено. Уроженцу Азербайджана грозит пожизненное лишение свободы.