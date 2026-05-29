Всем нам иногда хочется простого вкусного бутерброда. Утром к чаю, вечером под сериал… Незаменим же, правда? Колбасу и сыр мы уже пробовали, а вот популярные рыбные намазки еще ни разу. Исправляемся!

Мы купили пять самых разных намазок с лососем:

Рубленый лосось «Путина»,

Лососевый паштет «Меридиан»,

Лососевый риет «Меридиан»,

Лососевая паста «Санта Бремор»,

Рубленый лосось MARE.

Рубленый лосось «Путина»

Изготовитель: ООО «Путина», Санкт-Петербург.

Цена: 218,99 руб.

Вес: 180 г.

Состав: нерка холодного копчения, кета холодного копчения, горбуша холодного копчения, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, лук маринованный, огурцы маринованные, сахар, комплексная пищевая добавка (крахмал картофельный нативный, молоко сухое обезжиренное, стабилизатор (Е415), сухой яичный желток, соль пищевая, ароматизатор, консервант (сорбат калия), загуститель (ксантановая камедь), регулятор кислотности (лимонная кислота, молочная кислота, яблочная кислота).

Производители пообещали нам копченый форшмак из лосося с маринованными огурчиками. Звучит очень многообещающе, такого обычно не ожидаешь от недорогого продукта.

Вкус не подвел! Внутри намазки (кстати, такое слово есть в словаре. — Прим. авт.) довольно большие кусочки рыбы, виден лук и маринованные огурчики. Форшмак текстурный, приятный. В меру соленый, подкопченный, похож на натуральный по вкусу и цвету; впрочем, состав тоже нормальный.

Это вкусно! Единогласно все дегустаторы дали этому продукту высший балл!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Лососевый паштет «Меридиан»

Изготовитель: АО «Меридиан», Москва.

Цена: 146,99 руб.

Вес: 200 г.

Состав: фарш лососевых рыб: горбуша, кижуч, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, паста томатная, сахар, уксус натуральный, экстракты специй, крахмал картофельный, молочный белок, сыворотка молочная, лактоза, сухое обезжиренное молоко, сухой яичный желток, загустители: Е1422, ксантановая и гуаровая камеди; лук сушеный, регуляторы кислотности: лимонная кислота, ацетат натрия; соль, горчица, декстроза, экстракт дрожжей, базилик сушеный, перец красный молотый, перец черный молотый, ароматизаторы пищевые, усилитель вкуса и аромата Е621.

Этот лососевый паштет с томатом и базиликом выглядит очень непривлекательно: масса неравномерного цвета, так еще и отделилась от банки. Впрочем цвет мы можем оправдать наличием томатов, но вот вкус… К нему тоже есть вопросики. Рыба почти не ощущается, все перебил вкус томатов; ощущение, что ешь чипсы или сухарики. Это не то, что мы хотели.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Лососевый риет «Меридиан»

Изготовитель: АО «Меридиан», Москва.

Цена: 159,99 руб.

Вес: 100 г.

Состав: горбуша дальневосточная, вода, масло растительное, сливки сухие, творог мягкий, молочный белок, соль, лук сушеный, загустители: гуаровая и ксантановая камеди, перец черный молотый.

Производитель тот же, что и у паштета, но вкус совершенно другой. Текстура — как и должна быть у риета — более грубая и волокнистая, чем у паштета. Вкус с меру соленый, рыбный, натуральный. В этом продукте нас приятно удивил состав — ничего лишнего. Риет оказался не хуже форшмака, но более спокойный и классический.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Лососевая паста «Санта Бремор»

Изготовитель: СП «Санта Бремор», Беларусь, Брест.

Цена: 112,99 руб.

Вес: 140 г.

Состав: масло растительное, филе рыбы на пару: рыбы тресковые соленые (сайда, минтай (фарш, треска атлантическая, рыбы лососевые подкопченные (форель радужная, лосось атлантический (семга, тунец желтоперый соленый), соль, вода питьевая, белок соевый, сахар, загустители Е1414, Е1422, ксантановая камедь, соль, яичный желток сухой, красители кармины, экстракт паприки, ароматизатор, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная.

По консистенции паста воздушная и легкая. Внутри виднеются маленькие кусочки рыбы. Но цвет слишком яркий, аппетита не вызывает. Вкус тоже: паста пересолена и как будто с майонезом, хотя в составе мы его не обнаружили.

Это не самый плохой вариант, такой намазкой с хлебом вполне можно перекусить, но мы в обзоре встретили варианты лучше и натуральнее.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Рубленый лосось MARE

Изготовитель: ООО «ТД „Балтийский берег“», Санкт-Петербург.

Цена: 155,99 руб.

Вес: 150 г.

Состав: филе рыб рубленое (горбуша (вид рода лососи тихоокеанские), лосось атлантический (вид рода лососи благородные), вода питьевая; масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, белок соевый текстурированный, сухой яичный желток, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь, гуаровая камедь, соль, сушеные овощи и пряности (лук, перец черный молотый, тимьян, тмин, мацис, чеснок, сельдерей, паприка, куркума, розмарин, шалфей, душистый перец), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, регулятор кислотности лимонная кислота, красители: экстракт паприки, кармины.

Вот это выглядит отвратительно! Водянистая желеобразная масса. Никакого вкуса лосося, только нотки химии. Выглядит плохо, и на вкус это не очень.

Не советуем.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самый дешевый продукт — лососевый паштет «Меридиан» (73,50 руб. за 100 г).

Самый дорогой продукт — лососевый риет «Меридиан» (159,99 руб. за 100 г).

Самые вкусные продукты, по мнению редакции Myslo, — рубленый лосось «Путина» и Лососевый риет «Меридиан».