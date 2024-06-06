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Почему Сергея Михалёва «заказал» родной сын: подробности убийства в Донском

Почему Сергея Михалёва «заказал» родной сын: подробности убийства в Донском

Мотив — деньги.

2 июня в дежурную часть обратилась жительница Новомосковска: женщина сообщила, что её отец уже несколько дней не выходит на связь. 59-летний Сергей Михалёв ещё 31 мая уехал из дома на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Спустя двое суток изуродованный труп мужчины обнаружат недалеко от деревни Фёдоровки Узловского района.

А чуть позже правоохранители сообщат о задержании предполагаемых убийц: 18-летнего сына погибшего и двух его подельников — 30-летнего и 20-летнего мужчин.

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«Его как будто подменили»

Друзья семьи Михалёвых отзываются о сыне Сергея исключительно в положительных тонах. Мол, парень, конечно, немного избалованный отцом, но добрый. Поступил в колледж, увлекался игрой на гитаре, избегал дурных компаний, большую часть времени проводил за компьютером. Но около полугода назад поведение молодого человека резко поменялось — его собирались чуть ли не на учет в ПДН поставить.

— Серёга не так давно с женой разошелся, и дети жили то у него, то у матери. Он ребятам ни в чем не отказывал, любую «хотелку» исполнял. Конфликтов с сыном никогда не было, но в январе Сергей несколько раз жаловался мне на него. Что после развода родителей тот связался с какой-то компанией, и его как будто подменили. Что дебоширить начал так, что даже полиция и ПДН о его выходках знали. Что именно творил малый, Серега не уточнил — просто душу излил, — рассказывает Николай Савельев, друг Сергея Михалёва. 

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Николай Савельев.

Соседи Михалева-старшего в один голос подтверждают историю о загадочной перемене характера, относительно недавно случившейся у студента. Якобы весной несколько раз видели его пьяным, а в ответ на замечание парень взял и нахамил:

— Мы до этого бранных слов-то от него не слышали никогда. А тут такую тираду выдал, хоть стой, хоть падай. Да и друзья у него какие-то новые появились, явно выходящие за его привычный круг общения. Но мы же не будем перевоспитанием его заниматься, для этого у него родители есть, просто пометку для себя сделали, что с парнем что-то не то происходит. 

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Хладнокровное убийство

По нашей информации, 31 мая Сергей Михалёв обнаружил дома пропажу крупной суммы денег. Подозрения мужчины сразу же пали на сына, разгорелся скандал. Масла в огонь подливал тот факт, что украденные деньги принадлежали сестре Сергея — сотруднице одной из крупнейших нефтяных компаний России. Выяснение отношений Сергей решил отложить на утро. А взбешенный Михалёв-младший для решения конфликта позвал на подмогу друга — 20-летнего Евгения Сорокина. 

— 1 июня в период с 10.00 до 13.00 на территории домовладения, принадлежавшего Сергею Михалёву, Евгений Сорокин избил потерпевшего и молотком проломил ему голову. Убедившись, что мужчина умер, обвиняемые сняли с его банковского счёта денежные средства, а потом переместили труп в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Тело потерпевшего решили увезти с места преступления и спрятать. По пути встретили 30-летнего Владимира Васильева, и уже вместе с ним отвезли труп в лес, сожгли и закопали, — гласит текст ходатайства следователя.

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Дом Михалёвых.

После жестокого убийства подельники попытались замести следы, об этом Myslo сообщил собственный источник. Молодые люди избавились от одежды, в которой были на момент преступления, а машину Сергея Михалёва отогнали в Ефремовский район. Сбежать из Тульской области у них не вышло: 4 июня в Донском задержали Васильева и Михалёва-младшего. На следующий день в Туле поймали Сорокина.

— 5 июня судом по ходатайству следователя регионального следственного управления в отношении 18-летнего юноши и его 30-летнего подельника, подозреваемых в убийстве жителя Донского, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С 20-летним подозреваемым в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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30-летний подельник Михалёва-младшего.

Находиться под стражей обвиняемые будут до 3 августа. По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Отметим, в ходе судебного заседания сын Сергея Михалёва начисто проигнорировал вопрос журналиста о том, раскаивается ли он в содеянном, — молодой человек отвернулся от камеры, едва скрывая улыбку.

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сегодня, в 17:12 0
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